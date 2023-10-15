韩孝周从「妈妈」变不良少女，为新角色对自己下猛手：3天不喝水

为了诠释好角色，韩孝周对自己太狠了！

《MOVING 异能》中韩孝周角色非常出彩，她以其出色的外貌、卓越的演技和个人魅力征服了无数观众的心。 在这部剧中饰演有著一个高中生儿子的妈妈的她在新作《信徒2》中大变身，成了满背刀疤的不良少女，不变的是两个角色都武力值爆棚（笑）！



由赵震雄、车胜元、韩孝周、吴承勋等主演的犯罪动作片《信徒2》近日宣布定档，将於11月17日正式上缐！近日主演们一起出席釜山国际电影节，并举行了公开谈话，其中韩孝周就在现场分享了自己挑战动作演技的感想，她表示：「塑造身材并不容易，《MOVING 异能》 结束后就马上要加入新剧组，（剧组）给的时间并不长。 从《MOVING 异能》开始我就在锻炼身体。」



韩孝周回忆著塑造肌肉身材的艰辛，说道：「我其实蛮瘦的，但想要塑造露出肌肉的身体真的很不容易。 导演说虽然很残忍，但希望看到我的肌肉，所以我基本上一整天都在运动。 上午进行体能训练，吃鸡蛋和香蕉，下午则以有氧运动为主。 在与吴承勋的最后战斗中，因为撕掉了衣服，身体会露出来，所以出生以来第一次尝试调节水分，三天不喝水，把身上的水分都代谢掉，为了突出肌肉，我付出了很多努力。」

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