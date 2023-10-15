亞運會後又吵起來了！電競選手拿獎牌就能免服兵役，為什麼BTS的音樂成績就不作數：他們對宣傳K-POP有巨大貢獻

電競選手都能免服兵役，為什麼BTS防彈少年團就不行？

剛剛落幕的第19屆杭州亞運會上包括《英雄聯盟》在內的電競項目成為亞運會正式競技種類，韓國電競選手「Faker」李相赫、「Zeus」崔宇濬、「Keria」劉珉錫等人在《英雄聯盟》比賽中獲得金牌，並成為首批受到兵役特例待遇的選手。 與此同時，本屆亞運會還首次將霹靂舞（B-boying）作為官方競技項目，已經完成兵役的傳奇B-boy Hong 10（金洪律）在霹靂舞比賽中獲得了銀牌。 但隨著霹靂舞成為2024年巴黎奧運會上的正式比賽項目，韓國其他選手有很大機會奪得獎牌。



根據韓國兵役法規定，在國際體育賽事上獲得金牌的的「藝術和體育人員」，給予他們免除全面服兵役的特權（亞運會上獲得金牌的選手; 奧運會上獲得金、銀、銅牌的選手）。 他們不需要服近2年的兵役，只需完成3周的基礎軍事訓練和544小時的志願服務即可。

相關事情引發了「是否應該將免服兵役擴展到在全球舞台上具有重要影響力的流行藝術家」的討論，防彈少年團就是矚目的焦點，不少網友認為「連電競選手都能免服兵役，為什麼防彈少年團就不行呢？」 、「防彈少年團在宣傳k-pop文化上有巨大貢獻，不必運動員的獎牌含金量低，為什麼就不能被認可？」 、「當年為了建設體育強國才在1973年設立了拿獎牌就能免服兵役的特例，這都多少年過去了，為什麼好要維持這種落後的規定」等。



有專業人士解釋比起體育競賽等，流行文化缺乏能夠被國際承認的競賽平臺。 目前，被列為藝術和體育人員免服兵役資格的競賽類別有42項，與缺乏國際公認的競賽類別的流行文化形成了明顯的差距。 防彈少年團雖然贏得了全美音樂獎（AMAs）和告示牌音樂獎（Billboard）等，但這些都不是國際認可的競賽平台，因此沒有標準來評估個人對推廣流行文化的貢獻度。

2019年韓國國防部對2000名年滿19歲以上的成年男女進行了有關藝術體育員等替代服役制度的調查，根據報告，對於給予體育特長者兵役特例的問題，55.6%的受訪者認為是合適的，44.5%的受訪者認為不恰當。

此外，一旦牽扯到防彈少年團的兵役問題都會在韓網引發熱議，7名成員也早就表示會認真履行國防義務，目前已經有3位成員入伍服役。

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