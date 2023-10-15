【韓網熱帖】如果你能出道當愛豆的話，你想去HYBE還是SM？

SM娛樂和HYBE娛樂，韓娛圈最出名的兩大經紀公司，到底要怎麼選？

作為韓國老牌經紀公司，SM娛樂為韓娛圈輸出了 H.O.T、SES、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZE等人氣偶像團體，一代到四代佼佼者中必有SM娛樂的身影。而HYBE娛樂雖是近幾年以火箭速度飛速成長的新公司，但光是一個BTS防彈少年團就稱得上是「千軍萬馬」級別，再有新生代超火爆人氣女團NewJeans（HYBE廠牌ADOR）、LE SSERAFIM（HYBE廠牌SOURCE MUSIC）等，業界霸主地位逐漸穩固。



最近韓網instiz論壇有網友發問：「如果你能出道當愛豆的話，你想去HYBE還是SM？」這個話題隨即引發了韓國網友的熱烈討論。

1. SM負責養老，這點從公司角度看是缺點，但是從藝人角度看是最大優點

2. 雖說HYBE現在確實做大做強了，但是莫名感覺牌子還是沒完全立起來？ SM是底蘊深厚的大公司，又一貫保有神秘主義形象，好像還是在SM出道關注度更高吧

3. 我選HYBE，因為據說食堂飯很好吃

4. 我前前本命是SM家的，讓人很無語

5. 因為我是女愛豆，所以我選HYBE

6. 我認真想了之後選SM，沒有自信不闖禍，在SM哪怕闖禍了也不會被趕走

7. 樓上的，笑死我了，不過SM確實從來不趕人走

8. 我選SM，因為曲風很適合我

9. 如果我能進女團當愛豆，肯定會選HYBE，海外人氣起步就不在一個檔次啊

10. HYBE，看榜單就知道他們家選曲最有品味，而且海外人氣秒殺別家

11. 閉眼選HYBE啊，能跟BTS、SEVENTEEN、NewJeans做同事可是千載難逢的機會啊

12. 多年目睹了SM用奴隸合約欺負藝人，感覺這家公司把藝人當成了賺錢工具。 HYBE是從BIGHIT這樣的小公司一步步壯大起來的。 所以對我更加有吸引力 ，要是讓我選的話，我會去HYBE

13. SM家公司和藝人之間問題多矛盾也多，我還是去HYBE吧

14. 在SM當練習生，然後被HYBE挖走，SM更擅長培訓愛豆，HYBE更擅長捧紅愛豆（我有兩大本命，一個在SM一個在HYBE）

15. 當然選HYBE啊，他們很會鑽研國外市場

16. 不太好選，實力看SM，歌曲看HYBE

17. SM已經走下坡路了

原文：https://www.instiz.net/name_enter/89553716

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