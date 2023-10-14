金世正回歸歌手身份連唱兩天！誓言以歌聲再征服粉絲〜重現《社內相親》OST「Love，Maybe」！

兼備戲劇與歌手雙重身份的金世正於10月14日與15日於新莊Zepp連續兩日舉辦演唱會「The 門」，也象徵希望大家進來此場地，就相當於進入了另一個與金世正共同存在的音樂世界。

一開場金世正就從門後華麗登場，背景投影著一頭巨大的鯨魚游過，頗有海底世界的神祕感覺。金世正看見滿場的粉絲們頭上都帶著她的愛犬「大醬」的圖案，讓她相當驚喜又開心，也請粉絲們務必留一份送給她。更提到在開演前自己雖然有看見座位上擺放著應援的手幅等等，但自己有忍住不看內容喔！保留粉絲們即將帶來的驚喜。



金世正更直接在舞台上展開調查，先請因為戲劇演出而認識她的朋友們舉起手來，另外再請從她是歌手時期就喜歡她的朋友們舉手，她發現人數的比例竟然是五五波，於是她向戲劇迷喊話：「透過今天的演唱會，我會讓大家了解到我是歌手金世正〜」希望展現出她出色的歌上實力。



要演唱抒情歌曲之前，金世正也大談自己很喜歡台灣電影，大家耳熟能詳的《聽,說》《我的少女時代》《那些年我們一起追的女孩》《不能說的秘密》她一部都沒漏掉，她也說自己非常喜歡描述初戀、純真又朦朧的電影，更是好奇台灣人是不是都這樣談戀愛的呢？表達出自己對純愛的嚮往，不過接下來她也自嘲，自己更是不可能像韓劇中那樣的談戀愛。



金世正更為大家演唱她所主演的電視劇中的OST組曲，尤其當她演唱《社內相親》中的「Love，Maybe」時，當後方螢幕出現了電視劇中的片段，始祖鳥安孝燮與金世正的甜蜜畫面，讓全場粉絲們立即大尖叫，而金世正也透露自己與哥哥的好交情，說哥哥看到她演出愛情戲碼時總會傳來有點尷尬表情的貼圖，而她自己也說如果哥哥像韓劇那樣談戀愛，她也會覺得很肉麻看不下去喔！



安可後金世正換了服裝再度上台，粉絲們以更大聲的尖叫歡呼迎接她，為大家演唱了「Sky Line」，更貼心問大家想聽什麼歌曲呢？只要在記得歌詞的狀況下，金世正都一一為大家清唱，例如「Baby I Love You」等等她cover過的歌曲，甚至粉絲們還點唱了音樂劇中的歌曲，讓金世正非常驚訝，甚至還準備了中文歌曲「永不失聯的愛」以及「有一種悲傷」，即興清唱也展現了她的好歌喉，讓粉絲們一飽耳福。

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