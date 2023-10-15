【韩网热帖】如果你能出道当爱豆的话，你想去HYBE还是SM？

SM娱乐和HYBE娱乐，韩娱圈最出名的两大经纪公司，到底要怎么选？

作为韩国老牌经纪公司，SM娱乐为韩娱圈输出了 H.O.T、SES、BoA、东方神起、Super Junior、少女时代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZE等人气偶像团体，一代到四代佼佼者中必有SM娱乐的身影。而HYBE娱乐虽是近几年以火箭速度飞速成长的新公司，但光是一个BTS防弹少年团就称得上是「千军万马」级别，再有新生代超火爆人气女团NewJeans（HYBE厂牌ADOR）、LE SSERAFIM（HYBE厂牌SOURCE MUSIC）等，业界霸主地位逐渐稳固。



最近韩网instiz论坛有网友发问：「如果你能出道当爱豆的话，你想去HYBE还是SM？」这个话题随即引发了韩国网友的热烈讨论。

1. SM负责养老，这点从公司角度看是缺点，但是从艺人角度看是最大优点

2. 虽说HYBE现在确实做大做强了，但是莫名感觉牌子还是没完全立起来？ SM是底蕴深厚的大公司，又一贯保有神秘主义形象，好像还是在SM出道关注度更高吧

3. 我选HYBE，因为据说食堂饭很好吃

4. 我前前本命是SM家的，让人很无语

5. 因为我是女爱豆，所以我选HYBE

6. 我认真想了之后选SM，没有自信不闯祸，在SM哪怕闯祸了也不会被赶走

7. 楼上的，笑死我了，不过SM确实从来不赶人走

8. 我选SM，因为曲风很适合我

9. 如果我能进女团当爱豆，肯定会选HYBE，海外人气起步就不在一个档次啊

10. HYBE，看榜单就知道他们家选曲最有品味，而且海外人气秒杀别家

11. 闭眼选HYBE啊，能跟BTS、SEVENTEEN、NewJeans做同事可是千载难逢的机会啊

12. 多年目睹了SM用奴隶合约欺负艺人，感觉这家公司把艺人当成了赚钱工具。 HYBE是从BIGHIT这样的小公司一步步壮大起来的。 所以对我更加有吸引力 ，要是让我选的话，我会去HYBE

13. SM家公司和艺人之间问题多矛盾也多，我还是去HYBE吧

14. 在SM当练习生，然后被HYBE挖走，SM更擅长培训爱豆，HYBE更擅长捧红爱豆（我有两大本命，一个在SM一个在HYBE）

15. 当然选HYBE啊，他们很会钻研国外市场

16. 不太好选，实力看SM，歌曲看HYBE

17. SM已经走下坡路了

原文：https://www.instiz.net/name_enter/89553716

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