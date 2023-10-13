「藝人狙擊手」金勇浩被發現在酒店身亡！利用明星弱點敲詐、造謠，防彈少年團&BLACKPINK&宋慧喬全都中過招

12日，韓國行銷大號「橫豎研究所」YouTuber 金勇浩被發現死於釜山某酒店內，

據韓媒報導，12日首爾海雲台警署在位於海雲台區中洞A酒店內發現了金勇浩的屍體，警方證實他系自殺，正在調查其準確死亡時間。 11日，金勇浩涉嫌性騷擾一案正式宣判，被認定為有罪最終被判有期徒刑8個月緩期2年執行。



提起金勇浩和「橫豎研究所」（三位 YouTuber 為金勇浩、金世一、姜龍碩），韓飯們應該不陌生，因為所有狙擊藝人的前線都有他的影子，經常爆料一些毫無事實根據的假新聞以博取眼球，甚至還會利用藝人的弱點敲詐錢財，因此他也被稱為「藝人殺手」。

說起「橫豎研究所」造過的謠可謂罄竹難書，稱宋慧喬情史豐富，除了官宣過的李炳憲、炫彬和宋仲基，緋聞男友還有趙寅成、姜棟元和Rain等，只要合作過都會被喬妹拿下。 之後還造謠過劉在錫性侵、操控股價；韓藝瑟和Teddy的戀情因Jennie介入而分手，她還掌摑了Jennie等。BIGBANG、防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、崔智友等頂流都曾中過招。



金勇浩自殺身亡的消息很快就在theqoo上傳播開來，引來大批網友的討論。 不同於其他有名人士自殺後，民眾們對故人的惋惜，網友們對金勇浩的評價非常犀利且冷血，表示：「活著的時候為什麼不好好做人」、「生前自己活得倒是自由自由，但在欺負別人，都沒贖清罪就死了」、「酒店又有什麼錯」、「我覺得他死了是活該」、「把別人往死裡逼，自己倒是死得很清舒服」 、「死的時候怎麼不抱著贖罪的態度把兩個同夥也帶走」、「死了都還要麻煩別人」、「至少得向你欺負過的人道歉之後再死吧」、「明明有家，為什麼要在酒店裡自殺」、「連死都要連累酒店，你就不應該出生」等。

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