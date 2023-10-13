「艺人狙击手」金勇浩被发现在酒店身亡！利用明星弱点敲诈、造谣，防弹少年团&BLACKPINK&宋慧乔全都中过招

12日，韩国行销大号「横竖研究所」YouTuber 金勇浩被发现死於釜山某酒店内，

据韩媒报导，12日首尔海云台警署在位於海云台区中洞A酒店内发现了金勇浩的尸体，警方证实他系自杀，正在调查其准确死亡时间。 11日，金勇浩涉嫌性骚扰一案正式宣判，被认定为有罪最终被判有期徒刑8个月缓期2年执行。



提起金勇浩和「横竖研究所」（三位 YouTuber 为金勇浩、金世一、姜龙硕），韩饭们应该不陌生，因为所有狙击艺人的前线都有他的影子，经常爆料一些毫无事实根据的假新闻以博取眼球，甚至还会利用艺人的弱点敲诈钱财，因此他也被称为「艺人杀手」。

说起「横竖研究所」造过的谣可谓罄竹难书，称宋慧乔情史丰富，除了官宣过的李炳宪、炫彬和宋仲基，绯闻男友还有赵寅成、姜栋元和Rain等，只要合作过都会被乔妹拿下。 之后还造谣过刘在锡性侵、操控股价；韩艺瑟和Teddy的恋情因Jennie介入而分手，她还掌掴了Jennie等。BIGBANG、防弹少年团、TWICE、BLACKPINK、崔智友等顶流都曾中过招。



金勇浩自杀身亡的消息很快就在theqoo上传播开来，引来大批网友的讨论。 不同於其他有名人士自杀后，民众们对故人的惋惜，网友们对金勇浩的评价非常犀利且冷血，表示：「活著的时候为什么不好好做人」、「生前自己活得倒是自由自由，但在欺负别人，都没赎清罪就死了」、「酒店又有什么错」、「我觉得他死了是活该」、「把别人往死里逼，自己倒是死得很清舒服」 、「死的时候怎么不抱著赎罪的态度把两个同伙也带走」、「死了都还要麻烦别人」、「至少得向你欺负过的人道歉之后再死吧」、「明明有家，为什么要在酒店里自杀」、「连死都要连累酒店，你就不应该出生」等。

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