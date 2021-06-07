傳韓藝瑟曾為愛掌摑BLACKPINK Jennie，韓藝瑟終於開口了：我一次都沒見過她

韓國女星韓藝瑟曾掌摑BLACKPINK Jennie，原因是因為前男友Teddy？

這兩個禮拜，韓娛圈直處在「吃瓜」中，女星韓藝瑟的小鮮肉男友被知名八卦YouTube節目《橫豎研究所》挖出之前的職業疑似是「牛郎」，這個消息就足以震驚民眾。 而該節目更是大爆韓藝瑟曾經為愛甩了BLACKPINK的Jennie的耳光。



▲IG@jennierubyjane

《橫豎研究所》金勇浩透露，韓藝瑟和前男友、製作人Teddy分手的原因是Jennie，Teddy在和韓藝瑟交往的同時還和Jennie在交往，韓藝瑟還因此打了Jennie耳光。聽完大家是不是很震驚???? 時隔多日，韓藝瑟終於開口了，她通過個人SNS上公開了一張豪車的照片，並付文稱：「很快會澄清所有傳聞，請再等等#我現在也忍不下去了#我倒要看看要怎樣」。 不少網友看到之後前來留言，有人就直言不諱地問：「你掌摑Jennie這件事情是真的嗎？」韓藝瑟回復道：「我一次都沒見過Jennie。」簡單明瞭地為傳聞畫上句號。



▲IG@han_ye_seul_

此外，韓藝瑟還在文章裡表示：「起訴的話要花2年的時間，我會非常詳細地澄清所有的傳聞。 」而對於網友們所說的「明明可以和更好的人交往，真的無法理解你」的留言，韓藝瑟解釋：「什麼是更好的人呢？ 看到的表像並不代表全部，愛情是沒有條件的，能讓我幸福的人就是最好的人。 」

「圖：IG@han_ye_seul_、@jennierubyjane」

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