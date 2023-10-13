【韓網熱帖】SEVENTEEN捧起TMA「大賞」被質疑獎盃含金量！韓網友反應兩極

10月10日晚，備受矚目的2023TMA頒獎典禮圓滿落幕。

在這場盛大的頒獎禮中，SEVENTEEN憑藉其卓越的表現成功斬獲「大賞」，成為當晚最大的贏家。



不過對於SEVENTEEN捧起「大賞」獎盃，有韓國網友直言「這個大賞看起來沒什麼意義」，該網友稱：「結束2代，開啟3代，連續5年拿了大賞的EXO，最終壓倒EXO構建大賞霸主地位的防彈少年團，這些男團陸續入伍，WANNA ONE很久之前就已經解散了，前幾家男團都逐漸淡出，這時才獲得大賞的SVT...... 所以他們根本沒有K-POP帝王的感覺，給我的感覺就是比起靠相應的成績拿獎，更像是佔了便宜。」 這一發言即刻引起了粉絲和網友們的熱烈討論：

1. 大賞界的笑料

2. 他們都比不上剛剛出道的新人女團，這是組委會開玩笑給的吧，他們根本沒資格，在公司大樓裡碰到NEW JEANS都不會覺得丟臉嗎？

3. SM團建頒獎禮更沒有意義啊

4. 都比不過4代女團，還大賞呢

5. EXO也沒有特別厲害的音源吧

6. NEW JEANS初動165萬張，SVT有450萬+，換成是你大賞給誰？

7. 計算成績的方式就有問題，這個年代還把專輯銷量和音源成績放在一起來算本身就不像話，如果加上專輯銷量的話，肯定是男團拿啊

8. 他們是有實力的團隊，只是活動太少，蠻可惜的，還是只是沒在國內活動???

9. 你家本命沒被選上就來嘲笑獲獎團隊？ 不能送上祝福嗎？ 怎麼這麼彆扭

10. 可能是靠儒教思想獲得的吧

11. SVT憑什麼不能拿，專輯賣那麼好，音源成績也很不錯

12. 可是我認為SVT明明就有資格拿啊

13. 是因為SVT專輯賣得多吧，老實說我以為會是NEW JEANS或者柾國

14. 沒佔到便宜的你家歐巴要怎麼辦呢？

15. 都要被留言酸死了

16. 老實說無論是誰拿，到最後都會有人覺得不配，現在就是這種氛圍。 我們應該要做到無論誰拿，都能嘻嘻哈哈一笑而過

17. 連續拿了7年的BTS入伍了，所以同公司的SVT才拿到

18. SM的惡習倒是學到家了

19. 為什麼一定要賦予大賞意義呢？

20. 我只是路過的別家粉絲（既不是NCT也不是SVT），去年的話SVT的音樂確實要比NCT更有大眾性

原文：https://pann.nate.com/talk/371162008#replyArea

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