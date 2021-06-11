《橫豎研究所》再度拋下震撼彈：公開疑似崔智友老公照片，開車載女人去旅館

韓國YouTube頻道《橫豎研究所》的爆料再次登上韓網熱搜。

這兩周以來，《橫豎研究所》盯上了韓國多名一線女星，韓藝瑟的男友、全智賢的婚姻、高小英&韓藝瑟&車藝蓮等人的聚會照都被該節目挖出各種，MC之一的金永浩還警告女星們，讓她們暫停SNS三天，不然就繼續爆料。

在韓藝瑟、高小英和車藝蓮等人接二連三的更新SNS之後，《橫豎研究所》又坐不住了，這次狙擊的是韓流女神崔智友。 崔智友2018年時突然閃婚小9歲的老公，因她婚後3年來從未曝光過的老公，於是坊間爆出不少留言，其中之一就是崔智友的老公並非官方所說的科技新貴，而是個牛郎。《橫豎研究所》公開了一張男子在夜店內的照片，表示：「崔智友小姐，你還沒關閉社交網呢，你為什麼和某位會長一起去洛杉磯百樂宮酒店呢？ 」此舉令不少網友猜測照片中的男子就是崔智友老公。



▲YouTube@가로세로 연구서

節目又爆料崔智友買了車給老公開，但老公卻開車去旅館開房，身邊女子也不是崔智友，而崔智友迄今還不知情。 如果《橫豎研究所》曬出的照片真的是崔智友丈夫，那就是他的樣貌首次被公開。



從2018年3月結婚以來，崔智友丈夫的樣貌和身份一直是個謎，從來沒有曝光過，外界只知道男方比崔智友小9歲，現在是一家IT公司的老闆。



「圖：mongdies、TVDaily、YG娛樂」

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