超低調！泫雅前男友DAWN今日突然入伍！患嗜睡症將服替代役
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超低調！泫雅前男友DAWN今日突然入伍！患嗜睡症將服替代役

明星   2023年10月12日   星期四10:15   Tracy  

（封面圖源：IG@hyojong_1994）

「韓國性感小野馬」泫雅前男友、SOLO男歌手DAWN（29歲）今日（12日）低調入伍。

據韓媒《MY DAILY》獨家報導，DAWN於今日被分配至首爾江南區廳工作，將以社會服務要員的身分服替代役。

要不是媒體報導，外界根本不知道DAWN今日入伍，此前無論是DAWN本人還是經紀公司AT AREA都未公開過任何關於他入伍的消息，因此消息一經公開令不少粉絲和網友驚訝。 據悉，DAWN之所以不公開只是因為他想安安靜靜地入伍。《MY DAILY》還透露DAWN服的並非是現役，而是拿到了替代役的判定，原因可能是他從很久之前就患有嗜睡症。

今年29歲的DAWN在2016年作為男團PENTAGON的一員出道，因和泫雅公開戀情而被公司冷凍。之後兩人加盟了PSY的經紀公司P Nation，並經常同台演出，真情侶登台愛意自然流露，留下了不少佳話。 可惜的是原本宣佈訂婚的DAWN和泫雅突然宣佈分手，讓期待他們步入婚姻殿堂的粉絲很傷心。 DAWN和泫雅在分手之後其實數次傳出復合的傳聞，但兩人從未正面回應過。

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