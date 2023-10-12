被歌手耽誤的喜劇男團SEVENTEEN情境劇回來了！團綜新預告忙內Dino化身製作公司老闆駕馭12位哥哥

【影片】每次只要《GOING SEVENTEEN》推情境劇、有角色扮演就肯定會爆笑大紅～。XDDD（回歸特別節目10月18日播出）

男團 SEVENTEEN 公開了人氣網路團綜《GOING SEVENTEEN》的最新預告，這一集特別節目將會在10月18日的晚間六點播出，片段一出讓粉絲們相當開心！



▼《GOING SEVENTEEN》回歸特別預告，這一集目標是製作專輯，也搶在 SEVENTEEN 回歸前特別播出，與大眾分享他們此次回歸的準備過程，但別忘了他們是SEVENTEEN，那半開玩笑、半付出真心的模樣，就讓人分不清是現實還是在演戲了～：



其中，忙內Dino化身為BOMG製作公司的老闆featuring代表（CEO客串鐵人）對著大家認真的說：「我要製作專輯。」開始招募人才，12位哥哥們也有著各自的角色，製作這張專輯的真假花絮畫面釋出，更大大提升了網友們的好奇心&期待感。



到底會呈現出什麼樣的節目效果，就一起等待10/18首播日的到來吧！此外，SEVENTEEN 在 TMA 頒獎禮上拿下了最高榮譽的大賞，並釋出了專輯的39張最新個人概念照，引發粉絲熱烈討論。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞