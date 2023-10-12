BTS防彈少年團SUGA追星成功：好緊張啊，他貫穿了我整個10代

防彈少年團SUGA也有自己要追的偶像。

《SUCHWITA》公開了最新預告片，本期嘉賓是著名樂隊Nell的主唱金鐘萬。 SUGA一上來就興奮地介紹對方，表示：「有一種追星成功的感覺，好緊張啊，是貫穿了我整個10代的人。我的音樂很大程度受到了Nell的影響。」 大方表達了對Nell的喜歡，聽得金鐘萬很開心，連忙回應：「很有成就感。」SUGA和金鐘萬聊起了合作曲《Dear my friend》的幕後故事，金鐘萬稱：「其實我有點害怕，導唱版是柾國唱的......」

SUGA開演唱會時金鐘萬其實也有到場，SUGA好奇地反問：「是第一天來的嗎？那天尖叫聲最小。」金鐘萬調侃完道：「真的嗎？ 可是那天我耳朵差點被吵爆了。」



同為音樂人的金鐘萬和SUGA有很多共同話題，兩人強調了演出的重要性，SUGA表示：「雖然歌手是做音樂的人，但其實也算是開演唱會和演出的人吧。」 金鐘萬同意了對方的看法，並補充說：「呈現一齣精彩演出的時候，觀眾們該有多幸福啊，現在還記憶猶新的就是有人說聽了Nell的音樂之後打算重新振作起來。」

最後預告片中SUGA還稱：「音樂救贖了很多人，我也一樣，我家有Nell的專輯，應該簽名才對。」



此外，這一期的內容將於10月17日播出。

PS：最後附上柾國導唱版的《Dear my friend》：

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