超低调！泫雅前男友DAWN今日突然入伍！患嗜睡症将服替代役

「韩国性感小野马」泫雅前男友、SOLO男歌手DAWN（29岁）今日（12日）低调入伍。

据韩媒《MY DAILY》独家报导，DAWN於今日被分配至首尔江南区厅工作，将以社会服务要员的身分服替代役。



要不是媒体报导，外界根本不知道DAWN今日入伍，此前无论是DAWN本人还是经纪公司AT AREA都未公开过任何关於他入伍的消息，因此消息一经公开令不少粉丝和网友惊讶。 据悉，DAWN之所以不公开只是因为他想安安静静地入伍。《MY DAILY》还透露DAWN服的并非是现役，而是拿到了替代役的判定，原因可能是他从很久之前就患有嗜睡症。

今年29岁的DAWN在2016年作为男团PENTAGON的一员出道，因和泫雅公开恋情而被公司冷冻。之后两人加盟了PSY的经纪公司P Nation，并经常同台演出，真情侣登台爱意自然流露，留下了不少佳话。 可惜的是原本宣布订婚的DAWN和泫雅突然宣布分手，让期待他们步入婚姻殿堂的粉丝很伤心。 DAWN和泫雅在分手之后其实数次传出复合的传闻，但两人从未正面回应过。



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