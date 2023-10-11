《魔鬼的計謀》「軌道」任公職兼差YouTuber遭監察院懲戒

Netflix益智生存節目《魔鬼的計謀》昨（10）日正式完結，今（11）日卻傳出參賽者軌道在公家機關服務時，因違法兼職遭到懲戒。

「軌道」本名金在赫，曾任韓國天文空間科學研究所研究員，目前和他人共同經營科學知識類型YouTube頻道「不可能的科學Unrealscience」，擁93.5萬訂閱者，近期參與了《魔鬼的計謀》知名度更是大大提升。



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根據韓國監察院監察結果顯示，軌道任職科學技術情報通信部下屬機構韓國科學創意財團法人時，在 2015年到去年12月為止，透過經營YouTube、投稿、演講等獲取報酬，違反了政府機關禁止兼差之規定。

監察院判定軌道相關外部活動屬「明確追求營利」因此違法，更指出軌道拍攝的影片多達245個是在午夜過後拍攝，降低了本身職務效率。監察院亦說明就算沒有片酬，但由於拍攝時間是在特定時段，應先獲取兼差許可。監察院已向韓國科學創意財團法人通報軌道停職處分，該機構決定遵從，再透過自身監察決定懲戒程度。

然而，軌道向媒體《韓聯社》表示自己向來都只專注在事務裡，所以不太了解相關規定，澄清自己從未怠忽職守，且早在去年8月就表明辭職意願，但因為監察已進入程序而未能如願，不過承認監察結果且接受任何處分。

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