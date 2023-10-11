《魔鬼的计谋》「轨道」任公职兼差YouTuber遭监察院惩戒

Netflix益智生存节目《魔鬼的计谋》昨（10）日正式完结，今（11）日却传出参赛者轨道在公家机关服务时，因违法兼职遭到惩戒。

「轨道」本名金在赫，曾任韩国天文空间科学研究所研究员，目前和他人共同经营科学知识类型YouTube频道「不可能的科学Unrealscience」，拥93.5万订阅者，近期参与了《魔鬼的计谋》知名度更是大大提升。



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根据韩国监察院监察结果显示，轨道任职科学技术情报通信部下属机构韩国科学创意财团法人时，在 2015年到去年12月为止，透过经营YouTube、投稿、演讲等获取报酬，违反了政府机关禁止兼差之规定。

监察院判定轨道相关外部活动属「明确追求营利」因此违法，更指出轨道拍摄的影片多达245个是在午夜过后拍摄，降低了本身职务效率。监察院亦说明就算没有片酬，但由於拍摄时间是在特定时段，应先获取兼差许可。监察院已向韩国科学创意财团法人通报轨道停职处分，该机构决定遵从，再透过自身监察决定惩戒程度。

然而，轨道向媒体《韩联社》表示自己向来都只专注在事务里，所以不太了解相关规定，澄清自己从未怠忽职守，且早在去年8月就表明辞职意愿，但因为监察已进入程序而未能如愿，不过承认监察结果且接受任何处分。

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