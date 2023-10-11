如果《MOVING 異能》在Netflix上播出的話？可媲美《魷魚遊戲》vs 韓國氛圍更適合Disney+

在Netflix韓劇系列強勢席捲全球的當下，Disney+以一部《MOVING 異能》殺出血路。

Disney+斥650億（韓幣）鉅資打造的《MOVING 異能》俘獲了來自全世界觀眾的心。 這部號稱史上最貴的韓劇有著最專業的特效團隊，製作了7000多個特效鏡頭，還請來柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉等一眾頂流大咖加盟，再有高允真、李正河等新鮮血液注入，角色們的超能力+細膩的情感+殘忍的事實讓電視劇收視率「高開瘋走」，成為了Disney+最成功也是最具影響力的原創韓劇。 作為OTT平臺的兩大巨頭，Netflix和Disney+一直都在爭取韓國市場，但從結果來看明顯前者更勝一籌，不過本次《MOVING 異能》大獲全勝多少也讓Disney+有了一些慰藉。



這幾日有韓國網友發帖探討若是《MOVING 異能》被拍成美劇並在Netflix上播出，是否會取得同樣的成功？ 有網友指出從宣傳角度來看，Disney+對《MOVING 異能》的宣傳明顯欠缺，這一點已經備受觀眾的批評。 儘管該劇在韓國和亞洲其他地區取得了創紀錄的成功，但在美國這個全球最大的內容市場卻沒有引起多大的關注。 相比之下Netflix的《魷魚遊戲》在國內外都取得了巨大的成功，拿下多個全球重量級獎項，被稱為「現象級」作品，這導致許多人質疑Disney+的運營策略。



不過因為韓國觀眾們對《MOVING 異能》的好感度實在太高，除了對詬病平臺宣傳不到位之外，並不覺得該劇在Netflix上開播要比Disney+更好，他們評論：「因為有Disney+管理最終才有我們看到的內容，如果是Netflix的話，不知道會被拍成什麼樣子，他們會隨心所欲地拍吧」、「換成Netflix的話可能只會拍8集」、「D+更適合《MOVING 異能》的感性，《魷魚遊戲》能火更多是靠遊戲設置而不是劇情，西方很吃這一套，《異能》有很強烈的韓國氛圍感，即使在Netflix上播也不會像《魷魚遊戲》一樣火出圈」等。

此外，Disney+親口證實《MOVING 異能》雖然投入巨大，但已經突破損益點（判斷一部作品是否盈利的一個標準），Disney+平台使用者9月比8月增長了46% 從269萬增加到394萬人。

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