《還魂》「世子」申承浩的勁爆過往，當過Red Velvet的保鑣！網友：已腦補「人氣女愛豆和我的帥氣保鑣」羅曼史

他的過往一公開，網民們已經腦補了一齣「當紅女愛豆和我的帥氣保鑣」的戲碼！

最近韓網上一則「演員申承浩的過往」的貼文賺足網民們的目光，公開的照片則是申承浩的工作舊照，當時的他還不是藝人，但卻站在了Red Velvet的身邊。 原來申承浩出道前是一名保鑣，比起現在的模樣，那時的他更顯稚氣，因為還在執勤表情很凝重。雖然還不是藝人，但高挑、勻稱的身材令他在人群中也非常顯眼。

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申承浩不僅當過保鑣，早前還是一名足球運動員，後來因為受傷不得不放棄心愛的足球，之後兼職做過商場保全、安保要員等工作。申承浩的舊照一曝光就在網友之間引爆熱議，大家忍不住驚嘆：「那個時候就已經有演員相了」、「好神奇啊」、「女愛豆和超帥男保鑣，這就是愛情小說啊」等。

其實申承浩和Red Velvet Irene一起演過電影《Double Patty》，兩人在電影中飾演男、女主角，有不少對手戲，這也是他倆的大螢幕處女作，看到申承浩出道前就護衛過Irene，不少網友都稱「這是小說照進了現實吧」。



此外，申承浩出道以來陸續出演了《A-TEEN》、《18歲的瞬間》、《喜歡的話請響鈴》、《契約友情》等人氣劇，最近憑藉Netflix熱播劇《D.P：逃兵追緝令》中的大反派「黃章秀」和《還魂》的「世子」形象打響知名度，給觀眾們留下深刻的印象。



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