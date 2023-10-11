如果《MOVING 异能》在Netflix上播出的话？可媲美《鱿鱼游戏》vs 韩国氛围更适合Disney+

在Netflix韩剧系列强势席卷全球的当下，Disney+以一部《MOVING 异能》杀出血路。

Disney+斥650亿（韩币）巨资打造的《MOVING 异能》俘获了来自全世界观众的心。 这部号称史上最贵的韩剧有著最专业的特效团队，制作了7000多个特效镜头，还请来柳承龙、赵寅成、韩孝周、车太铉等一众顶流大咖加盟，再有高允真、李正河等新鲜血液注入，角色们的超能力+细腻的情感+残忍的事实让电视剧收视率「高开疯走」，成为了Disney+最成功也是最具影响力的原创韩剧。 作为OTT平台的两大巨头，Netflix和Disney+一直都在争取韩国市场，但从结果来看明显前者更胜一筹，不过本次《MOVING 异能》大获全胜多少也让Disney+有了一些慰藉。



这几日有韩国网友发帖探讨若是《MOVING 异能》被拍成美剧并在Netflix上播出，是否会取得同样的成功？ 有网友指出从宣传角度来看，Disney+对《MOVING 异能》的宣传明显欠缺，这一点已经备受观众的批评。 尽管该剧在韩国和亚洲其他地区取得了创纪录的成功，但在美国这个全球最大的内容市场却没有引起多大的关注。 相比之下Netflix的《鱿鱼游戏》在国内外都取得了巨大的成功，拿下多个全球重量级奖项，被称为「现象级」作品，这导致许多人质疑Disney+的运营策略。



不过因为韩国观众们对《MOVING 异能》的好感度实在太高，除了对诟病平台宣传不到位之外，并不觉得该剧在Netflix上开播要比Disney+更好，他们评论：「因为有Disney+管理最终才有我们看到的内容，如果是Netflix的话，不知道会被拍成什么样子，他们会随心所欲地拍吧」、「换成Netflix的话可能只会拍8集」、「D+更适合《MOVING 异能》的感性，《鱿鱼游戏》能火更多是靠游戏设置而不是剧情，西方很吃这一套，《异能》有很强烈的韩国氛围感，即使在Netflix上播也不会像《鱿鱼游戏》一样火出圈」等。

此外，Disney+亲口证实《MOVING 异能》虽然投入巨大，但已经突破损益点（判断一部作品是否盈利的一个标准），Disney+平台使用者9月比8月增长了46% 从269万增加到394万人。

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