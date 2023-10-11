2023年TMA頒獎典禮【完整得獎名單】大賞得主SEVENTEEN，林英雄&BTS獲獎無數影響力極大！

恭喜所有得獎者！！！你心愛的歌手團體也在名單之中嗎？

2023 THE FACT MUSIC AWARDS（事實音樂獎，簡稱 TMA）在仁川南洞體育館舉行，由全炫茂、徐玄擔任典禮主持人，多組歌手團體輪番上場帶來精采的舞台表演，而男團 SEVENTEEN 則榮獲了本屆的最高榮譽大賞。此外，BTS防彈少年團與林英雄也各自獲得了5個獎項，成為典禮上的大贏家。



【完整得獎名單】

大賞：SEVENTEEN



年度藝人賞：NewJeans、NMIXX、aespa、TREASURE、IVE、ITZY、ATEEZ、林英雄、Stray Kids、SEVENTEEN

聽眾選擇獎：NewJeans

最佳表演獎：IVE

年度樂團表演獎：JANNABI

年度Solo表演獎：權恩妃

Next Leader獎：ZEROBASEONE、RIIZE

HOTTEST獎：BOYNEXTDOOR、xikers

Worldwide ICON：aespa

IDOL PLUS/ U+IDOL 人氣獎：BTS Jimin

Fan N Star 最多投票獎：BTS、林英雄

Fan N Star 選擇獎：BTS、林英雄

Fan N Star 最佳音樂獎：（春）李燦元、（夏）BTS、（秋）BTS V、（冬）林英雄

Fan N Star 四代明星獎：Stray Kids

Fan N Star 最佳廣告獎：林英雄

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