《闪亮的西瓜》幕后花絮：厉云真挚演出太入戏泪流不止ㅠㅠ 崔显旭即兴加戏令人笑不停XD

由厉云、崔显旭、薛仁雅与申银秀主演的《闪亮的西瓜》，用特殊的「CODA」（Children Of Deaf Adults，聋人父母之听人子女）题材吸引观众，并以温暖动容的剧情加上活泼逗趣的表演，逐渐走出口碑，幕后花絮也有感人、搞笑场面值得一看。

首两集幕后花絮，反倒不是恩杰（厉云 饰）对爸爸（崔元英 饰）说出实情那幕特别引人瞩目，而是恩杰在警局外替爸爸翻译时。先回顾实际播出内容，恩杰替爸爸翻译时，得知了爸爸知情火灾真相却忍气吞声好多年，恩杰眼眶瞬间湿润，不过后续剧情显示他可能只是震惊，因为他向爸爸表示无法理解。然而，厉云在诠释恩杰知晓的当下，一度说不出台词只是掉眼泪，只能马上擦擦眼泪重来，可见他和观众一样，实际站在全知视角都相当心疼爸爸。



观众对厉云真挚的演出颇有好评，幕后花絮甚至曝光了他除了练手语还要练吉他、练唱歌，相当令人佩服。其他演员也没有少练技能，崔元英（饰爸爸）、徐令姬（饰妈妈）、Golden Child宰铉（饰大恩浩）、童星郑贤俊（饰小恩杰）与金智佑（饰小恩浩）学习手语是基本的，薛仁雅（饰崔世京）则要练大提琴。



而崔显旭（饰同龄爸爸）与申银秀（饰同龄妈妈）呢？照剧情发展一个要会吉他一个该会手语，就目前表现而言倒要提提崔显旭的天生幽默，几度自然的添加台词让场面更为欢乐！初登场他就「替冰淇淋加戏」，一连串形容词让薛仁雅大赞有sense，他对著李垂珉（饰尹尚雅）做鬼脸、飞奔抱上厉云也是他即兴发挥！还有相当多……虽然笑果十足，但免不了逗笑其他演员或工作人员啊！一时笑场又要NG了XD。



▼快来看又感人又有趣的幕后花絮吧！



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