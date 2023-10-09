宋仲基首度自製自演《禍亂：地下秩序》正式入選坎城影展！

全新犯罪鉅獻《禍亂：地下秩序》由宋仲基自製自演，集結《獵首密令》、《闇黑新世界》製作團隊、《柳烈的音樂專輯》洪士彬，以及創作才女BIBI金亨瑞共同打造。故事敘述想脫離地獄般現實生活的少年言奎（洪士彬 飾）遇見了黑幫成員治建（宋仲基 飾），兩人一起面對殘酷又危險的世界……

本作不僅正式入選今年坎城影展「一種注目」單元、韓國釜山國際影展「韓國電影的今日—特別首映」單元，電影在坎城影展上播放完畢後，現場歡聲鼓掌更長達4分鐘，震撼千人！對於作品入選坎城影展，導演金昌勳表示：「坎城影展是我從小的夢想，到現在都覺得出道作品能入選坎城影展就像在做夢一樣。」



宋仲基演高中生遭質疑 喜當新手爸家庭事業兩得意！

宋仲基在本作中突破以往形象，飾演一名皮膚黝黑，臉上有刀疤的黑幫成員「治建」，但一開始所有人都以為他要飾演少年「言奎」，他說：「當我向公司詢問『要拍這部電影嗎？』時，職員們可能以為我要飾演少年『言奎』，甚至問我：『還能演高中生嗎？』」因此鬧出可愛的笑話。他表示很開心能參演本作，收到劇本的當下便覺得是部想好好表現的作品，他坦言曾有機會拍攝這類型的電影，但當時因為一些原因而無法參演，感到很可惜。他也表示自己早已不在乎要有特定的形象或回饋，能拍到想拍的作品就很滿足了。



此外，宋仲基的兒子於今年6月出生，現在不只忙拍戲，同時也是新手爸爸的他表示：「希望他長大後能看到爸爸參演這樣的電影。」他也感謝外界的祝福：「感謝有這麼多人祝賀我，孩子正健康地成長。因為是新手爸爸，所以沒想到孩子長得這麼快，孩子在身邊好好地長大，讓我想成為更好的人。能在此介紹我喜愛的電影，我十分感激。」



洪士彬和宋仲基合作超緊張！宋仲基片場請吃飯親和力破表

值得一提的是，在本作中飾演一名徬徨的青少年，與宋仲基合作對手戲的洪士彬表達了與前輩共演的緊張心情，他說：「每天和宋仲基前輩演戲時，我都會催眠自己：『這不是第一次拍攝』、『他是我本來就認識的人』、『我們一起演過戲』。盡最大的努力表現出若無其事的樣子，但其實我每天都很緊張。」他還補充表示：「能和宋仲基一同演戲很榮幸，前輩在片場常常請我吃飯，也會讓我感到輕鬆自在，演完動作戲時也會擁抱我，我感到無比高興跟感謝。」飾演女主角的熱門R&B歌手BIBI則表示：「能和前輩一起合作很幸運。」

全新犯罪鉅獻《禍亂：地下秩序》11月3日（週五）在臺上映！



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