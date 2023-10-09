PENTAGON 未能完整体续约！5名成员合约到期不再续约，CUBE：请给予鼓励和支持！

今日（9日）PENTAGON 所属社 CUBE 娱乐表示：「在 PENTAGON 成员们的专属合约到期之前，本公司与成员们进行长时间的坦诚对话。经过慎重的讨论，与 Yeo One、闫桉、Yuto、Kino、禹奭的专属合约结束了。」

接著，CUBE 娱乐补充：「向在7年的漫长岁月里与本公司一起奔跑的 Yeo One、闫桉、Yuto、Kino、禹奭表达深深的感谢，希望一直伴随着幸福。希望对站在新起跑线的 Yeo One、闫桉、Yuto、Kino、禹奭给予温暖的鼓励和支持。」

[공지] 펜타곤 여원, 옌안, 유토, 키노, 우석 전속계약 종료 안내 pic.twitter.com/J6k5zRgmLZ — PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) October 9, 2023

PENTAGON 是由韩国籍的珍虎、Hui、洪硕 、信源、Yeo One、Kino、禹奭，日本籍的Yuto，以及中国籍的闫桉组成。2016年5月2日，出道节目《PENTAGON MAKER》首播，10月10日正式出道，发行首张迷你专辑《PENTAGON》。



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