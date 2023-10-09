《沒有國家的冠軍》有狗亂入馬拉松賽道！真實故事超戲劇

《沒有國家的冠軍》故事敘述孫基禎選手（河正宇 飾）在1936年的柏林奧運上，成為創下新世界紀錄的馬拉松金牌選手，卻無法揮舞國旗，獎牌也不屬於韓國。

以《魚》、《太極旗－生死兄弟》開創韓影新境界的姜帝圭導演，也分享了他會打造《沒有國家的冠軍》的契機，他透露自己在20多歲時看了改編自1924年巴黎奧運真實故事的電影《火戰車》後，就夢想著有天能打造出一部像這樣的馬拉松電影，他說：「看了《火戰車》後，覺得跑步是很有魅力的運動！」姜帝圭導演表示他將《沒有國家的冠軍》故事重點放在當年以他國國旗接受奧運榮耀的兩位運動選手，在克服傷痛後努力培育後輩，讓他們為自己的國家爭取光榮的過程。



姜帝圭導演還表示，當他得知徐潤福選手當年贏得波士頓馬拉松大賽冠軍背後的故事時，感到十分震驚，他想將那股力量如實地傳達給觀眾。姜帝圭導演表示：「當時孫基禎教練、南昇龍選手、徐潤福選手參賽過程的幕後故事十分吸引人，他們搭乘美國軍機，途中停留沖繩、關島、夏威夷、舊金山等地，最後才終於抵達波士頓，且在出賽前才發現必須帶著美國國旗跑步，這些都是實際發生的情況，電影中有80%的內容都是不加修飾的歷史事實！」許多觀眾在觀賞《沒有國家的冠軍》時，都對真實發生狀況感到驚訝萬分，像是在波士頓馬拉松大賽的後半，突然有狗闖進賽道中，導致徐潤福選手負傷的戲劇性情節，也是實際發生的事。



此外，在《沒有國家的冠軍》中飾演「馬拉松英雄」的河正宇則透露，在拍攝本作前，曾在2018年和李善均、弟媳黃寶羅參加了夏威夷檀香山馬拉松，完成全馬42.195公里，他表示：「因為很想看看會有什麼感覺，雖然是不斷地跑跑走走，真的很不簡單。我之前只跑過半馬，那次是我第一次挑戰全馬，非常辛苦，花了6小時才完成。到終點後，忍不住躺在草地上，整整一個小時都動彈不得！」



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