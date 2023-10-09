宋仲基首度自制自演《祸乱：地下秩序》正式入选坎城影展！

全新犯罪巨献《祸乱：地下秩序》由宋仲基自制自演，集结《猎首密令》、《暗黑新世界》制作团队、《柳烈的音乐专辑》洪士彬，以及创作才女BIBI金亨瑞共同打造。故事叙述想脱离地狱般现实生活的少年言奎（洪士彬 饰）遇见了黑帮成员治建（宋仲基 饰），两人一起面对残酷又危险的世界……

本作不仅正式入选今年坎城影展「一种注目」单元、韩国釜山国际影展「韩国电影的今日—特别首映」单元，电影在坎城影展上播放完毕后，现场欢声鼓掌更长达4分钟，震撼千人！对於作品入选坎城影展，导演金昌勋表示：「坎城影展是我从小的梦想，到现在都觉得出道作品能入选坎城影展就像在做梦一样。」



宋仲基演高中生遭质疑 喜当新手爸家庭事业两得意！

宋仲基在本作中突破以往形象，饰演一名皮肤黝黑，脸上有刀疤的黑帮成员「治建」，但一开始所有人都以为他要饰演少年「言奎」，他说：「当我向公司询问『要拍这部电影吗？』时，职员们可能以为我要饰演少年『言奎』，甚至问我：『还能演高中生吗？』」因此闹出可爱的笑话。他表示很开心能参演本作，收到剧本的当下便觉得是部想好好表现的作品，他坦言曾有机会拍摄这类型的电影，但当时因为一些原因而无法参演，感到很可惜。他也表示自己早已不在乎要有特定的形象或回馈，能拍到想拍的作品就很满足了。



此外，宋仲基的儿子於今年6月出生，现在不只忙拍戏，同时也是新手爸爸的他表示：「希望他长大后能看到爸爸参演这样的电影。」他也感谢外界的祝福：「感谢有这么多人祝贺我，孩子正健康地成长。因为是新手爸爸，所以没想到孩子长得这么快，孩子在身边好好地长大，让我想成为更好的人。能在此介绍我喜爱的电影，我十分感激。」



洪士彬和宋仲基合作超紧张！宋仲基片场请吃饭亲和力破表

值得一提的是，在本作中饰演一名旁徨的青少年，与宋仲基合作对手戏的洪士彬表达了与前辈共演的紧张心情，他说：「每天和宋仲基前辈演戏时，我都会催眠自己：『这不是第一次拍摄』、『他是我本来就认识的人』、『我们一起演过戏』。尽最大的努力表现出若无其事的样子，但其实我每天都很紧张。」他还补充表示：「能和宋仲基一同演戏很荣幸，前辈在片场常常请我吃饭，也会让我感到轻松自在，演完动作戏时也会拥抱我，我感到无比高兴跟感谢。」饰演女主角的热门R&B歌手BIBI则表示：「能和前辈一起合作很幸运。」

全新犯罪巨献《祸乱：地下秩序》11月3日（周五）在台上映！



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