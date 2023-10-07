ASTRO產賀懷念故人！「文彬時間」上傳翻唱歌《貓》，改歌詞、聊天室「無法消失的1」引淚崩

ASTRO忙內成員產賀今日凌晨通過官方YT頻道公開翻唱歌曲《貓》，不僅時間押準文彬的生日數字，歌詞也把「你」全部換成「哥」，聊天室裡無法消失的「1」更令粉絲哭成一片。

產賀翻唱的是日本搖滾樂團DISH的歌曲《貓》，公開時間是凌晨1點26分，因為文彬生日是1月26日，這一時間點也被稱為「彬兒時間」。



文彬素有「萌貓狗」的外號，去世時產賀給他寫的信就附了一張貓咪插圖，還寫了「以為這是哥」。 幾個月前產賀也曾在粉絲官咖透露正在聽《貓》這首歌，引粉絲猜想是在思念文彬。



今天公開的翻唱版裡，產賀把原歌詞中的「你」全部改成了「哥」，字幕也是產賀親手所寫。 原曲表達了希望離開的人化作貓咪重新回到身邊的感情，產賀修改後的歌詞：「如果哥是被遺棄的貓咪，我會把哥擁入懷中……想念哥，無法忘記哥。即便化作貓咪也出現吧，不知何時突然出現在我面前吧。我一定會變得幸福。」



影片中還出現了ASTRO聊天室的畫面，每條訊息後邊總是有一個數字「1」，暗示有一位成員始終沒有打開聊天室，也沒有看到這些訊息......



產賀在影片說明裡寫道：「第一次聽到這首歌時流下了眼淚，因為好像在訴說我的心聲。 所以想唱一下。 我、家人、成員、我們Aloha，所有人都會變得幸福，一定。」

很多粉絲在留言區對產賀表達感謝，同時互相祈願幸福：「無法消失的1太難過了」「一大早就流淚」「因為知道親兄弟般的彬對產賀有多麼重要，歌曲、修改的歌詞、對Aloha的照顧... 天使般的產賀請務必幸福」「希望產賀唱這首歌的過程獲得療愈」「謝謝產賀成為歌手並出現在我的人生」「大家都要幸福」。



此外，產賀和文彬2016年作為ASTRO成員出道，曾組成隊內首支小分隊MOONBIN & SANHA進行雙人活動並發行3張迷你專輯。



文彬今年4月19日突然離世、年僅25歲，令隊友和粉絲都大受打擊。目前所屬社在首爾南漢山城設置了長期開放的悼念空間。



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