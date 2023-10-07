【韓網熱帖】男愛豆稱呼外國藝人時加了「前輩」二字！韓網友：加不加都會被罵，好累啊

眾所周知韓國前後輩關係等級森嚴，在娛樂圈，哪怕對方只比自己早出道一天，都要畢恭畢敬地尊稱一聲「前輩」。

韓國男團KINGDOM成員Hwon的發言最近在韓國各大論壇上掀起了熱議。 在某次採訪中，Hwon透露最想合作的對象是加拿大知名歌手The Weeknd，他稱The Weeknd為「Weeknd前輩」。 對於並非是韓國藝人的The Weeknd，因為Hwon使用了「前輩」這一詞而引發了廣大韓國網友的討論，到底有沒有必要給非韓國的藝人加上「前輩」的稱呼？

1. 我本人無法理解這個稱呼

2. 我的本命最多就是在對方的名字後面加一個「님nim」的尊稱

3. 好多人莫名其妙的，雖然我也不理解，但是加就加唄

4. 應該要加吧，確實是前輩啊

5. 如果不加的話，肯定又有人詬病他沒禮貌

6. 其實可以不加，他可能是習慣了才這樣說

7. 貝多芬前輩，莫札特前輩

8. 我就奇怪了，怎麼藝人一發言就有人挑刺呢？

9. 加了被罵，不加也要被罵，管閒事的人還真多

10. 我本命叫泰勒（Taylor Swift）的時候加了前輩二字，但說英語時直接喊了名字

11. 啊，我覺得這樣稱呼還蠻可愛的

12. 我本命也這樣說啊，我只覺得很可愛

13. 外國確實不這麼稱呼，那些POP歌手如果也稱bts前輩、blackpink前輩的話，我認可

14. 如果我是愛豆的話，我會在所有人名稱後面加上前輩二字，怕不加的話被罵沒教養，我寧願誇張一點

15. 我覺得還蠻搞笑的，沒關係啊，反而是嘲笑他那樣稱呼的人才更可笑，就因為有你們這樣的人存在，他們才這樣小心翼翼

16. 還有愛豆叫MONBEBE（MONSTA X粉絲名）為「MONBEBE前輩」，說粉絲們比他出道還早。 連粉絲群都能被叫前輩，這有什麼關係呢？

17. 可想而知他平時被指責得有多慘，不然這個詞也不會脫口而出

18. 人家只是懂禮貌而已，又沒有錯，而且對方年紀也比自己大，如果只稱呼名字的話肯定又會有人罵「你倆是朋友嗎」，怎麼說都會被罵，累死了

原文：https://theqoo.net/hot/2952947965?filter_mode=normal&page=2

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞