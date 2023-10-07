【韩网热帖】男爱豆称呼外国艺人时加了「前辈」二字！韩网友：加不加都会被骂，好累啊

众所周知韩国前后辈关系等级森严，在娱乐圈，哪怕对方只比自己早出道一天，都要毕恭毕敬地尊称一声「前辈」。

韩国男团KINGDOM成员Hwon的发言最近在韩国各大论坛上掀起了热议。 在某次采访中，Hwon透露最想合作的对象是加拿大知名歌手The Weeknd，他称The Weeknd为「Weeknd前辈」。 对於并非是韩国艺人的The Weeknd，因为Hwon使用了「前辈」这一词而引发了广大韩国网友的讨论，到底有没有必要给非韩国的艺人加上「前辈」的称呼？

1. 我本人无法理解这个称呼

2. 我的本命最多就是在对方的名字后面加一个「님nim」的尊称

3. 好多人莫名其妙的，虽然我也不理解，但是加就加呗

4. 应该要加吧，确实是前辈啊

5. 如果不加的话，肯定又有人诟病他没礼貌

6. 其实可以不加，他可能是习惯了才这样说

7. 贝多芬前辈，莫札特前辈

8. 我就奇怪了，怎么艺人一发言就有人挑刺呢？

9. 加了被骂，不加也要被骂，管闲事的人还真多

10. 我本命叫泰勒（Taylor Swift）的时候加了前辈二字，但说英语时直接喊了名字

11. 啊，我觉得这样称呼还蛮可爱的

12. 我本命也这样说啊，我只觉得很可爱

13. 外国确实不这么称呼，那些POP歌手如果也称bts前辈、blackpink前辈的话，我认可

14. 如果我是爱豆的话，我会在所有人名称后面加上前辈二字，怕不加的话被骂没教养，我宁愿夸张一点

15. 我觉得还蛮搞笑的，没关系啊，反而是嘲笑他那样称呼的人才更可笑，就因为有你们这样的人存在，他们才这样小心翼翼

16. 还有爱豆叫MONBEBE（MONSTA X粉丝名）为「MONBEBE前辈」，说粉丝们比他出道还早。 连粉丝群都能被叫前辈，这有什么关系呢？

17. 可想而知他平时被指责得有多惨，不然这个词也不会脱口而出

18. 人家只是懂礼貌而已，又没有错，而且对方年纪也比自己大，如果只称呼名字的话肯定又会有人骂「你俩是朋友吗」，怎么说都会被骂，累死了

原文：https://theqoo.net/hot/2952947965?filter_mode=normal&page=2

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