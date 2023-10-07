第二季難道又開虐！《戀人2》10月13日即將公開！最新預告一日即突破50萬人次點閱！

《戀人》第一季最終回，南宮珉與安恩真這對戀人以淚水的離別畫下了句點，讓觀眾們都非常期待後續兩人的再次相遇。在10月13日《戀人2》正式公開前，也特地公開了預告影片，短短一日就突破50萬人次的點閱數。

《戀人2》的劇情將比第一季更加深刻也更加強烈，第一季播出時背景設定為丙子之亂時期，相愛的戀人們錯綜複雜的愛情故事，南宮珉與安恩真若即若離的戀情，讓觀眾也為他們感到焦急。第一季播出時也曾創下高收視率12.2％，當時在各種類型的話題性上，也擁有壓倒性的優勢，佔領冠軍。



預告中，南宮珉與安恩真分別望著月亮而流淚，差一點就開了門的安恩真，卻突然聽見聲音而縮手。聽見門後的南宮珉說著：「很奇怪吧，在月色如此明亮的夜晚，總是與妳在一起…從哪裡開始出了錯，我不知道…」後悔著自己過去，不得不放開安恩真的手而離去。另一方面安恩真則是面臨著許多危機，不僅被打耳光、勒脖子，甚至連手指頭都差點被切斷。



在第一季當中用藍色面罩蒙住了臉，以特別演出登場的李清娥，在第二季穿上了華麗的服裝登場，並且發下狂語「不會讓其他女子搶走我想要的男人」。不過南宮珉想要守護的人卻只有安恩真，即使安恩真希望南宮珉不再為自己做任何事，南宮珉卻始終流著淚奔向她。



為了讓觀眾們別忘記第一季的劇情，MBC決定從10月8日下午1點20分開始播出《戀人》的第1〜5集，10月9日上午11點開始播出第6〜10集，透過連續的播出，讓喜愛這部作品的觀眾們再度憶起淒美的戀情，也更能連貫連接第二季的劇情。10月8日的上午也會重播戀人第一季的特別節目，10月9日晚間則播出由安恩真出演的《越線的傢伙們-戀人收藏》。《戀人2》將於10月13日晚間正式首播。



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