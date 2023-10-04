《閃亮的西瓜》動人開播！童星鄭賢俊與崔元英、千虎珍對話讓人淚流，iKON具晙會、YB尹度玹驚喜客串（EP.1-2）

上月底開播的《閃亮的西瓜》以「CODA」（Children Of Deaf Adults，聾人父母之聽人子女）為主角，首兩集就以動人的劇情抓住觀眾的心。

《閃亮的西瓜》是部奇幻青春電視劇，劇情描述具有音樂天賦的CODA少年恩傑，穿越到1995年和少年時期的爸爸一起組樂隊，由《花書生熱愛史》厲雲、《二十五，二十一》崔顯旭、《社內相親》薛仁雅與《壞爸爸》申銀秀主演。



首兩集從河恩傑童年（鄭賢俊 飾）說起，他是「CODA」，父母和哥哥都是聾人，只有他是聽人，因此他是家人和外界溝通的管道。某天，他被房東兒子丙浩（金河彥 飾）欺負，偶然認識了Viva音樂結他（吉他）行老闆（千虎珍 飾，恩傑喊他「爺爺」）開啟了音樂才華。「這是音樂人之間創造出來的，類似暗號的符號，把CODA放在樂曲的最後，就表示該準備進入美麗的尾聲了。你也是CODA，是連結有聲世界和無聲世界的人們，用語言和手，偶爾也會像你一樣用音樂。」爺爺溫暖的對恩傑那麼說，也讓恩傑懷抱音樂夢長大，只不過高二時面臨了分岔路口，是要繼續當個資優生讓爸爸驕傲，還是要做自己最喜歡的音樂？



小時候一場火災一直存在恩傑（厲雲 飾）心裡，使他不敢全心全意追求夢想。那時候，恩傑為了找爺爺，把生病的哥哥一個人留在家裡意外遭遇火災，爸爸（崔元英 飾）誤以為恩傑還在裡頭不顧一切衝進去……爸爸雖然沒有大礙，但恩傑一直記得爸爸曾說過「無論如何都會先救自己」，爸爸也確實那麼做了，因為這個家需要他，他是「連結家與世界的聲音和天使」。



爺爺在火災那天去世了，恩傑再也沒見過爺爺，但總幻想著爺爺就在身邊鼓勵著自己。「把舞台想像成是硬幣奮力一擲。」恩傑聽了爺爺的話站上舞台卻被爸爸撞見，爸爸對恩傑非常失望，恩傑不甘心的說出「反正你也聽不見」，父子之間產生裂痕。當恩傑一度想摔壞爺爺留給自己的吉他時，另一家樂器行La Vida出現在眼前，他賣了結他走出店家，見到了「會講話的高中生爸爸」河李燦（崔顯旭 飾）。



河李燦和死黨吳馬周（安道奎 飾）組「初戀記憶樂團」，把恩傑誤認為尹東進了，而2023年的尹東進就是由知名YB樂團主唱尹度玹客串之角色。另一個驚喜客串的即iKON具晙會，飾演恩傑2023年加入的樂團之主唱。



《閃亮的西瓜》開播即有3.1%、3.4%收視率，恩傑和家人之間溫暖的互動，以及和Viva老闆的師徒情感動許多觀眾，厲雲演出內斂、壓抑的恩傑，崔顯旭演出開朗活潑的少年李燦，表現都受讚許，而演員群包括童星鄭賢俊、厲雲、崔元英、徐令姬與奉宰鉉等苦練手語後的演出也讓觀眾稱讚敬業。

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