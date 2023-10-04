年度浪漫喜劇《犬系戀人》四大看點：車銀優、朴圭瑛、李玹雨超好感「撕漫男女」大集合！

由人氣網漫改編的 Viu Original 原創愛情喜劇《犬系戀人》即將在10月11日首播，三位彷彿從漫畫裡走出來的主角們，也將用各自的獨特魅力擄獲大家的心！

《犬系戀人》講述女主韓海娜（朴圭瑛 飾）因家族詛咒一旦和人親吻，就會變成小狗勾。某次聚餐喝醉的海娜錯把總是對她臭臉的同事陳書元（車銀優 飾），當成暗戀對象李寶謙（李玹雨 飾）而親了上去的奇幻爆笑羅曼史。



1．撕漫〔兩男一女〕獨具個人魅力的最強組合：

最強漫改男主「臉蛋天才」車銀優＋「短髮女王」朴圭瑛＋「治癒系微笑男神」李玹雨，在豐富故事背景的人物設定下，將帶給觀眾們嶄新的面貌！尤其原作本來就擁有超高人氣，真人版更被譽為擁有超越原作的完美顏值，也是非常有觀眾緣的超好感組合。



2．〔詛咒KISS〕後變成狗狗的超萌設定：

雖然因為家族詛咒，女主在 KISS 後就會變成狗狗，對於想戀愛的人生肯定困難重重（加上男主的設定還是特別怕狗XD）。但在劇裡可以因此看到超多可愛跟種類的狗兒，肯定讓犬控們愛不釋手～！！



▼《犬系戀人》中字預告：



3．無論還是〔男男〕都有滿滿的CP感：

這一次車銀優不再是學生，而是老師！光想到他站在講台上教課的畫面，就讓人感覺特別幸福，而且三位老師（主角）的顏值都特別高，這間學校的學生們真的太令人羨慕了。除了男女主角之間令人心驚膽戰的羅曼史之外，官方也透露了兩位男主之間也有很強的Bromance，值得大家好好期待～。



4．貓系男一跟犬系女一，還有犬貓屬性各半的男二：

車銀優在劇中是以生人(狗)勿近的姿態生活所以說他是「貓系男一」，朴圭瑛則是「犬系女一」，李玹雨狗狗相、溫暖笑容的背後、其實是笑裡藏刀的山神所以判定他「犬貓屬性各半」，還要等到大家看劇後，才能探究主角們各自複雜的屬性。



Viu Original 原創愛情喜劇《犬系戀人》將於10月11日首播，上「黃Viu煲劇平台」觀看這部韓劇，首周連播兩集、其後逢星期三晚上更新一集；香港觀眾亦可收看Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》、《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。

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