《闪亮的西瓜》动人开播！童星郑贤俊与崔元英、千虎珍对话让人泪流，iKON具晙会、YB尹度玹惊喜客串（EP.1-2）

上月底开播的《闪亮的西瓜》以「CODA」（Children Of Deaf Adults，聋人父母之听人子女）为主角，首两集就以动人的剧情抓住观众的心。

《闪亮的西瓜》是部奇幻青春电视剧，剧情描述具有音乐天赋的CODA少年恩杰，穿越到1995年和少年时期的爸爸一起组乐队，由《花书生热爱史》厉云、《二十五，二十一》崔显旭、《社内相亲》薛仁雅与《坏爸爸》申银秀主演。



首两集从河恩杰童年（郑贤俊 饰）说起，他是「CODA」，父母和哥哥都是聋人，只有他是听人，因此他是家人和外界沟通的管道。某天，他被房东儿子丙浩（金河彦 饰）欺负，偶然认识了Viva音乐结他（吉他）行老板（千虎珍 饰，恩杰喊他「爷爷」）开启了音乐才华。「这是音乐人之间创造出来的，类似暗号的符号，把CODA放在乐曲的最后，就表示该准备进入美丽的尾声了。你也是CODA，是连结有声世界和无声世界的人们，用语言和手，偶尔也会像你一样用音乐。」爷爷温暖的对恩杰那么说，也让恩杰怀抱音乐梦长大，只不过高二时面临了分岔路口，是要继续当个资优生让爸爸骄傲，还是要做自己最喜欢的音乐？



小时候一场火灾一直存在恩杰（厉云 饰）心里，使他不敢全心全意追求梦想。那时候，恩杰为了找爷爷，把生病的哥哥一个人留在家里意外遭遇火灾，爸爸（崔元英 饰）误以为恩杰还在里头不顾一切冲进去……爸爸虽然没有大碍，但恩杰一直记得爸爸曾说过「无论如何都会先救自己」，爸爸也确实那么做了，因为这个家需要他，他是「连结家与世界的声音和天使」。



爷爷在火灾那天去世了，恩杰再也没见过爷爷，但总幻想著爷爷就在身边鼓励著自己。「把舞台想像成是硬币奋力一掷。」恩杰听了爷爷的话站上舞台却被爸爸撞见，爸爸对恩杰非常失望，恩杰不甘心的说出「反正你也听不见」，父子之间产生裂痕。当恩杰一度想摔坏爷爷留给自己的吉他时，另一家乐器行La Vida出现在眼前，他卖了结他走出店家，见到了「会讲话的高中生爸爸」河李灿（崔显旭 饰）。



河李灿和死党吴马周（安道奎 饰）组「初恋记忆乐团」，把恩杰误认为尹东进了，而2023年的尹东进就是由知名YB乐团主唱尹度玹客串之角色。另一个惊喜客串的即iKON具晙会，饰演恩杰2023年加入的乐团之主唱。



《闪亮的西瓜》开播即有3.1%、3.4%收视率，恩杰和家人之间温暖的互动，以及和Viva老板的师徒情感动许多观众，厉云演出内敛、压抑的恩杰，崔显旭演出开朗活泼的少年李灿，表现都受赞许，而演员群包括童星郑贤俊、厉云、崔元英、徐令姬与奉宰铉等苦练手语后的演出也让观众称赞敬业。

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