前公司欠薪近10億！宋智孝簽約新東家，挖Namoo Actors常務出任代表

今日，NEXUS E&M宣佈與宋智孝簽訂專屬合約，母公司是宋智孝合作多時的化妝品品牌，還從著名演員經紀公司Namoo Actors挖來前任理事擔任代表，十分重視。

NEXUS E&M表示：「要演技有演技、要綜藝有綜藝，很高興與備受大眾喜愛的宋智孝合作。 我公司將盡全力支持，讓這位不僅在國內、更在國際擁有影響力的演員在更多領域幸福地表演和散發魅力。」 並宣告將對針對宋智孝的惡意活動採取措施。

NEXUS E&M是Nexus Pharma出資建立的子公司，為進軍娛樂產業，特地請來前任Namoo Actors常擔任務代表。 宋智孝此前為Nexus Pharma的化妝品牌GLUTANEX擔任宣傳大使、結下信任關係，又有在Namoo Actors共事的經歷（2005年5月-2011年），因而促成這次簽約。



宋智孝2003年通過電影《女高怪談3：狐狸階梯》出道，陸續出演了《急診男女》《前女友俱樂部》《老婆這週要出牆》 《Lovely Horribly》《我們，愛過嗎》《來魔女食堂吧》《霜花店：朕的男人》《風風風》(台譯：風流大丈夫) 等多部影視作品，在綜藝領域的表現也十分引人注目，尤其在SBS《Running Man》展現出富有人情味的一面，斬獲大量海內外粉絲。





令人意外和震驚的是，宋智孝去年10月簽約前所屬社UZUROCKS，今年就爆出嚴重欠薪問題，直到現在還沒有收到高達9億8400萬韓元的結算。 宋智孝今年4月向UZUROCKS通報解約，且已將該公司及代表告上法庭。

NEXUS E&M人士表示會運用以往的全球營銷經驗、以更加透明的方式安排活動，幫助宋智孝成長為全球型藝人，令人期待宋智孝在新公司的全新發展。

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