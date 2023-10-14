【赠票】男团HOTSHOT和JBJ出身「卢太铉」11月15日香港粉丝见面会

从男团HOTSHOT出道，挑战选秀节目《PRODUCE 101 第二季》并加入JBJ活动，舞蹈实力坚强的「卢太铉」，即将在香港举行首次的个人粉丝见面会啦！

KSD韩星网有一套（共2张）HK$888 的门票要送给大家，抽出1位幸运得主送出共2张票！活动由今日开始至10月25日下午23:00截止，26日公布。KSD会私讯得票者。

参加办法：

1. 於 IG活动贴文 @一位你想与他一起参加卢太铉见面会的朋友，留言说出最喜欢卢太铉的原因

2. 加我们为你的 *LINE好友 (@349mlomm) https://lin.ee/8uwCjBl

* 加好友后 "不能封锁" 韩星网LINE帐号

3. 在 Google form 中填写参加资料。

卢太铉香港粉丝见面会2023｜ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG

演出时间：2023年11月5日（星期日）19:00

演出地点：九龙湾国际展贸中心Music Zone @ E-Max

资料来源：Rolemodel Entertainment Group｜Facebook

* 此活动仅限香港居民参加。

* 得奖者须提供正确姓名、手机号码等资料，须於当日使用身份证核对取票。

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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