《戀愛不可抗力》趙寶兒終於也看見前世的虐戀！路雲迎來甜美戀情卻太短暫！難道只能心碎分手嗎（EP.11 –12）

[有雷] 《戀愛不可抗力》總是不能讓觀眾放心，好不容易趙寶兒決定接受路雲了，兩人腦中卻開始分別出現了前世的畫面，原來趙寶兒就是血手的主人，兩人在前世似乎經歷一場生離死別的虐戀…今世不能好好在一起嗎？

以下為防雷線



眼看李洪朝（趙寶兒飾）即將威脅到自己的戀情，市長的女兒趕緊要求父親將洪朝調離原職，但張信裕（路雲飾）得知後，從辦公室拉走了洪朝，兩人也在海邊浪漫看著夕陽許願，但張信裕卻發現自己的血手幻觸再度出現，雖然兩人共枕度過了甜蜜夜晚，張信裕的不安仍然持續出現。



溫州市的公園裡竟然出現了駭人聽聞的白骨，甚至手部還未腐爛。張信裕早已盯上了幾乎成為固定供應商的花店老闆羅眾凡，信裕突然發現連絡不上洪朝，也懷疑羅眾凡正在進行某些計畫，果真花店的老闆將洪朝推入一個大坑洞內，並打算將她活埋。幸好信裕及時搶救，不過洪朝卻也在此時發現自己似乎對信裕的面孔有著前世的記憶。



信裕與洪朝兩人各自加班，信裕說要到辦公室找洪朝卻遲遲未出現，洪朝這才發現他暈倒在電梯中…原來血手又開始不斷影響著信裕，而洪朝回到家中急著找出能夠治好信裕的咒術，此時她竟然又感應到前世的自己，似乎就是寫出這本咒術的櫻草女巫。



信裕的父親與市長又再度進行逼婚，信裕不得不面對娜妍這個問題。信裕難得預約了高級餐廳，更點了高級紅酒，甚至還邀請另一位財閥富二代來到餐廳，原來信裕早已發現未婚妻娜妍跟這位男子過從甚密，在此希望整理好輛人的關係，不可能結婚。



洪朝部門聚餐喝得醉醺醺，卻不自覺來到信裕家中，兩人再度同床共枕，洪朝卻摸著信裕的臉，腦中浮現了兩人前世在雪地裡難分難捨，原來前世的洪朝就是血手的主人，口中更念念有詞「殺死我的人，後代將受到詛咒」，前世的信裕卻握著一把刀，插進櫻草的身體裡。信裕醒來後，洪朝卻已不知去向，接著洪朝打電話給他，兩人見面後，信裕希望將洪朝介紹給父親，洪朝卻因為前世的記憶太清晰，而認為兩人此生也不會有好的結果……



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞