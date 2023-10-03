【韓網熱帖】RIZZE元彬對鏡自拍大秀肌肉！韓網友：仙女臉+樵夫身材

一出道就被讚是「拯救了SM花田」的RIIZE成員元彬再公開新照，結實肌肉又引發一波驚嘆聲。

3日淩晨，RIIZE官方IG公開新照，元彬大秀肌肉。 站在鏡子前自拍的他身穿黑色背心，搭配牛仔褲，圓領粗肩帶正好露出他兩條有著緊致結實肱二頭肌的胳膊，背心下擺是弧形設計，名品腹肌若隱若現。 寬肩窄腰，又是一個穿衣顯瘦，脫衣有肉的型男。



新照一出立馬引爆粉絲和網友熱評：

1. 我以為他很乾瘦

2. 天啊，快看他的肩膀

3. 比起隊友，他並不是雙開門身材，也相對矮一些，但音樂節目里看起來根本就不矮啊，其他方面都很完美

4. 性格安靜又善良，能歌善舞，還會彈吉他（我都不是他粉絲，怎麼知道那麼多）

5. 有點EXO Kai系的長相

6. 他是男生啊，怎麼會有男生長得這麼漂亮

7. 他肩膀線條也太美了，戴項鍊的造型真的讓人瘋狂

8. 很像金在中-泰容那一掛

9. 175cm在RIZZE裡都是矮子啊？？ 他們隊這麼高嗎？

10. 他的骨骼好美啊

11. 彬啊，姐姐因為你陷入換乘危機（換愛豆）

12. 瘋了，他到底有什麼不完美的地方

13. 帥爆了，是最近的孩子中最帥的一個

14. 是我標準內的青年愛豆，帥氣+經典長相，性格還可愛

15. 那些說他矮的人，你們的人生到底有多淒涼才抓住這點不放

16. 瘋了，鎖骨是怎麼回事，直角肩上還有一字鎖骨

17. 原來不是只有我想到了90年代的漫畫

18. 臉是仙女，身材是樵夫

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