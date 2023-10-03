《恋爱不可抗力》赵宝儿终於也看见前世的虐恋！路云迎来甜美恋情却太短暂！难道只能心碎分手吗（EP.11 –12）

[有雷] 《恋爱不可抗力》总是不能让观众放心，好不容易赵宝儿决定接受路云了，两人脑中却开始分别出现了前世的画面，原来赵宝儿就是血手的主人，两人在前世似乎经历一场生离死别的虐恋…今世不能好好在一起吗？

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眼看李洪朝（赵宝儿饰）即将威胁到自己的恋情，市长的女儿赶紧要求父亲将洪朝调离原职，但张信裕（路云饰）得知后，从办公室拉走了洪朝，两人也在海边浪漫看著夕阳许愿，但张信裕却发现自己的血手幻触再度出现，虽然两人共枕度过了甜蜜夜晚，张信裕的不安仍然持续出现。



温州市的公园里竟然出现了骇人听闻的白骨，甚至手部还未腐烂。张信裕早已盯上了几乎成为固定供应商的花店老板罗众凡，信裕突然发现连络不上洪朝，也怀疑罗众凡正在进行某些计画，果真花店的老板将洪朝推入一个大坑洞内，并打算将她活埋。幸好信裕及时抢救，不过洪朝却也在此时发现自己似乎对信裕的面孔有著前世的记忆。



信裕与洪朝两人各自加班，信裕说要到办公室找洪朝却迟迟未出现，洪朝这才发现他晕倒在电梯中…原来血手又开始不断影响著信裕，而洪朝回到家中急著找出能够治好信裕的咒术，此时她竟然又感应到前世的自己，似乎就是写出这本咒术的樱草女巫。



信裕的父亲与市长又再度进行逼婚，信裕不得不面对娜妍这个问题。信裕难得预约了高级餐厅，更点了高级红酒，甚至还邀请另一位财阀富二代来到餐厅，原来信裕早已发现未婚妻娜妍跟这位男子过从甚密，在此希望整理好辆人的关系，不可能结婚。



洪朝部门聚餐喝得醉醺醺，却不自觉来到信裕家中，两人再度同床共枕，洪朝却摸著信裕的脸，脑中浮现了两人前世在雪地里难分难舍，原来前世的洪朝就是血手的主人，口中更念念有词「杀死我的人，后代将受到诅咒」，前世的信裕却握著一把刀，插进樱草的身体里。信裕醒来后，洪朝却已不知去向，接著洪朝打电话给他，两人见面后，信裕希望将洪朝介绍给父亲，洪朝却因为前世的记忆太清晰，而认为两人此生也不会有好的结果……



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