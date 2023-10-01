Krystal大銀幕新作《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》上映，談f(x)合體可能性難掩遺憾：「沒想到《4 Walls》是最後一張專輯」

今年中秋檔上映的電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》令主演之一、女團f(x)成員Krystal（鄭秀晶）再次受到關註。 f(x)一直是K-POP歌迷們最期待完整體回歸的組合之一，近日採訪中Krystal回應了這一可能性。

《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》是一部劇情喜劇片，講述導演金烈認為只要重拍幾場戲就能創造曠世名作、不顧周遭反對強行開拍的故事，9月27日在韓國上映後目前位居票房第三 。



主演陣容包括宋康昊、林秀晶、吳政世、全餘贇、張英南等赫赫有名的實力派演員，Krystal飾演忠武路新人女演員「韓宥琳」，看似高傲實則單純可愛、對事業很有野心。



電影上映前Krystal接受韓媒ize採訪，聊到最近很多一代二代偶像團都重組、不知ff(x)是否也有相似計劃時，Krystal表示看到其他團重組確實會很感動，對f(x)停止活動感到無奈：「其實我們沒有預想到最後那張專輯就是最後一張。 如果有機會重聚，一定會非常幸福。」



Krystal透露表示f(x)成員們仍有一個單獨聊天室，大家會在這裡分享近況、每個人都過得十分忙碌。 Krystal也有當SOLO歌手的念頭、很想再次站上舞台，可惜不是沒有合適的歌曲就是日程調整不開：「舞台上與觀眾共同呼吸的緊張和激動，是永遠無法忘記的。 很想再經曆一次。」



此外，Krystal所屬女團f(x)是SM娛樂於2009年推出的5人組合，2015年成員Sulli退團後以4人形式活動，2019年Victoria、Amber及Luna合約期滿相繼離開公司，Krystal則於2020年約滿離開。 但4位成員均未宣佈退團，SM也未宣佈解散。



2015年10月f(x)推出四張正規專輯《4 Walls》，是Sulli退團後的4人組首專，沒想到也成了f(x)至今為止的絕唱。



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