【韓網熱帖】男歌手竟和隊友媽媽約會？知道真相後的網友爆笑玩梗

男歌手竟與隊友媽媽約會，這也太勁爆吧，好像嗅到了不得了的八卦的味道！！！

Theqoo上一則題為「和隊友媽媽約會的男歌手」的帖子一公開就即刻吸引了廣大網友的注意，惹得大家紛紛點進去查看到底是誰？



居然是樂童音樂家的李燦赫和隊友李秀賢的媽媽，哈哈哈哈哈，網友們也太有梗了，差點就騙過了小編，人家明明就是母子啦！看了照片後的韓國網友們也忍不住留下了搞笑評論：

1. 哇，居然和隊友的媽媽，沒想到你是這樣的人

2. 居然還是女隊友的媽媽

3. 和隊友共享媽媽，是不是也共用爸爸啊？

4. 看來隊友之間關係很不錯

5. 哇，兩位隊友看起來就很像兄妹

6. 真的相處得很像家人啊

7. 看來平日里也有聯繫，兩人看起來很親密

8. 燦赫看起來很可靠

9. 代替隊友孝順媽媽嗎

10. 不是和隊友傳關係不和嗎？ 怎麼還私下裡見對方的媽媽

11. 女隊友的媽媽??? 你到底和女隊友是什麼關係

12. 啊？？ 不會是母子吧

13. 反正秀賢和李燦赫爸爸也關係很好

14. 不過你倆真的很像

15. 就是這樣變成家人的吧

16. 和隊友吵架，卻和隊友媽媽關係那麼好，其實你和隊友關係也很好吧

原文：https://theqoo.net/hot/2947555034?filter_mode=normal

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