【K社韓國小百科】了解「金英蘭法」之後就知道觀眾們為什麼吐槽《7人的逃脫》脫離現實了

《7人的逃脫》開播沒多久就爭議不斷。

金順玉編劇「狗血劇教母」的頭銜不是白叫的，繼「狗血劇集大成者」《The Penthouse頂樓》之後，又幾乎以原班人馬拍攝了新作《7人的逃脫》，逃不掉的還是群被慾望和名利「綁架」的惡人相互纏鬥。

只是電視劇開播沒幾集就被教師群體狂噴，只因劇中描寫到了老師高明智（趙胤熙 飾）收到他人鑽石手鍊的場景，明晃晃的教師收受賄賂的場景，觀眾們提及「金英蘭法」，稱劇情不僅貶低了教師這一行業，還脫離了現實。



早在2016年9月28日韓國就開始實行《禁止不正當請託與收受財物法》（因草案由韓國首名女性大法官金英蘭於2012年提出，故又被稱為「金英蘭法」），該法案被認為是韓國立法史上最嚴厲公職人員反腐法規，大致分為禁止不正當請託、禁止收受財物、設定外部講課酬勞上限等三大部份。 法案規定範圍內的人員（公務員、在公共機關就職的人員、公&私立學校教職員工、媒體從業人員、律師以及家屬等）在接受宴請、禮品和紅白喜事禮金時的金額分別不得超過3萬韓元、5萬韓元和10萬韓元。 如與職務行為有關，無論金額多少均屬違法。 同時法案還規定不管是否與職務行為有關，如單次收受超過100萬韓元或者年收受超過300萬韓元的財物或招待，都將受到刑事處罰。

在「金英蘭法」實施了7年之後，2023年8月韓國政府上調公職人員節日禮品總額上限。 據修正案，農副產品禮品上限將從原先的10萬韓元上調至15萬韓元。 鑒於禮品總額上限在節日24天前到節日5天后的「節日送禮期間」提高一倍，公職人員在中秋節和春節的農副產品禮物限額將隨之增至30萬韓元。

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