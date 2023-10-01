Krystal大银幕新作《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》上映，谈f(x)合体可能性难掩遗憾：「没想到《4 Walls》是最后一张专辑」

今年中秋档上映的电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》令主演之一、女团f(x)成员Krystal（郑秀晶）再次受到关注。 f(x)一直是K-POP歌迷们最期待完整体回归的组合之一，近日采访中Krystal回应了这一可能性。

《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》是一部剧情喜剧片，讲述导演金烈认为只要重拍几场戏就能创造旷世名作、不顾周遭反对强行开拍的故事，9月27日在韩国上映后目前位居票房第三 。



主演阵容包括宋康昊、林秀晶、吴政世、全余贇、张英南等赫赫有名的实力派演员，Krystal饰演忠武路新人女演员「韩宥琳」，看似高傲实则单纯可爱、对事业很有野心。



电影上映前Krystal接受韩媒ize采访，聊到最近很多一代二代偶像团都重组、不知ff(x)是否也有相似计划时，Krystal表示看到其他团重组确实会很感动，对f(x)停止活动感到无奈：「其实我们没有预想到最后那张专辑就是最后一张。 如果有机会重聚，一定会非常幸福。」



Krystal透露表示f(x)成员们仍有一个单独聊天室，大家会在这里分享近况、每个人都过得十分忙碌。 Krystal也有当SOLO歌手的念头、很想再次站上舞台，可惜不是没有合适的歌曲就是日程调整不开：「舞台上与观众共同呼吸的紧张和激动，是永远无法忘记的。 很想再经历一次。」



此外，Krystal所属女团f(x)是SM娱乐於2009年推出的5人组合，2015年成员Sulli退团后以4人形式活动，2019年Victoria、Amber及Luna合约期满相继离开公司，Krystal则於2020年约满离开。 但4位成员均未宣布退团，SM也未宣布解散。



2015年10月f(x)推出四张正规专辑《4 Walls》，是Sulli退团后的4人组首专，没想到也成了f(x)至今为止的绝唱。



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