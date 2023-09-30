男偶像分手把6隻狗丟給前女友！交友app結識、簽「秘密戀愛合約」、花女方錢，不負責行為引網爆氣：「究竟是誰！」

KBS綜藝《您儘管問》最新一期的女嘉賓帶來驚人故事，她自稱在交友app認識一名男偶像並交往3年，期間不僅充當人肉提款機，被分手後還必須獨自撫養對方丟對方下的6隻狗狗！

《您儘管問》下期預告裡，一名女嘉賓帶著6隻狗狗來到現場，表示3年前在交友app看外貌迷上了一名男子，交往3年之後被通報分手。 被問到男方職業是什麼，女生猶豫一下說：「是偶像歌手XX。」 MC徐章煇和李壽根聞言都十分驚訝。



女生表示曖昧期間都沒問題，但開始正式交往後，男方就不斷透露自己缺錢、引發她的同情心，結果她在對方當練習生期間前後後總共倒貼了數百萬韓元。

這名男偶像不僅要求女友解決他的衣食住，還要求她簽署「秘密戀愛合約」，女方一時頭腦發熱也就簽下去了。 最過分的是，兩人交往時一起飼養了6隻狗狗，男方通報分手時把6隻狗狗都留給她一個人！



女方坦言自己的經濟能力難以承受6個狗狗的開銷，但仍竭盡全力照顧。 至於養到6隻那麼多的原因，則將在10月2日的節目中公開。

韓國網友看到這消息後紛紛震驚和猜測：「看徐章煇和李壽根的反應，應該不是很有名的偶像」、「確實有男偶像被抓到出道前用app... kk對方連未公開照片都放出來了... 這件事也完全有可能」、「全昭旻也在《Running Man》講過交往和供養無名男偶像的往事，因為對方出道前沒有收入，只好都她花錢」、「如果是知名偶像，應該會直接爆料給記者而非上節目吧」、「養6隻狗的人不多吧，粉絲應該知道」、「出道應該沒有很久」、「秘密戀愛合約是什麼kk拍電視劇嗎kkk」、「 超沒責任感，究竟是誰？」

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