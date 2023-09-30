BTS防彈少年團柾國疑似與女生「家中背後抱」影片曝光，屋內陳設&犬種一致引猜測！粉絲：「惡意造謠」

昨日有網友公開一段疑似BTS防彈少年團成員柾國（正名：田楨國）與女子在家中背後抱的影片，屋內陳設和杜賓犬均與柾國家十分相似，但影片高糊難以看清面容，粉絲認為是黑粉惡意造謠。

網友曝光的影片中，一名黑衣男子從背後抱住一長髮女子，在室內來去移動時都緊緊貼在後背不放。 網友指出墻上的可視門鈴、地上的沙發均與柾國先前在家直播時的背景一樣，腳邊走過的未剪耳斷尾杜賓犬也和柾國公開過的愛犬特徵一致，男子髮型也與柾國前時間的風格極為相似。

此外，還有粉絲指出柾國最大的一位站姐「自從16日之後就沒有再更新X（前Twitter）」，這次發新歌《3D》也沒有轉發，疑似與此事有關。



不過也有粉絲站出來反駁，認為影片清晰度低到無法辨識人臉、長袖衣遮住刺青，僅憑髮型輪廓認定柾國未免過於武斷。 亦指出可視化門鈴高度、窗子佈局、窗框寬度均與柾國住宅不一致，門鈴旁也沒有柾國家一直擺放在該位置的檯燈。 且柾國近期直播時都有拉上窗簾，影片中窗簾大開的模樣與柾國生活習慣不符。



加上柾國昨日才剛剛公開第二張全新單曲《3D》，隨後立即就有人爆料該影片，質疑是黑粉惡意造謠。



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