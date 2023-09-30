男偶像分手把6只狗丢给前女友！交友app结识、签「秘密恋爱合约」、花女方钱，不负责行为引网爆气：「究竟是谁！」

KBS综艺《您尽管问》最新一期的女嘉宾带来惊人故事，她自称在交友app认识一名男偶像并交往3年，期间不仅充当人肉提款机，被分手后还必须独自抚养对方丢对方下的6只狗狗！

《您尽管问》下期预告里，一名女嘉宾带著6只狗狗来到现场，表示3年前在交友app看外貌迷上了一名男子，交往3年之后被通报分手。 被问到男方职业是什么，女生犹豫一下说：「是偶像歌手XX。」 MC徐章煇和李寿根闻言都十分惊讶。



女生表示暧昧期间都没问题，但开始正式交往后，男方就不断透露自己缺钱、引发她的同情心，结果她在对方当练习生期间前后后总共倒贴了数百万韩元。

这名男偶像不仅要求女友解决他的衣食住，还要求她签署「秘密恋爱合约」，女方一时头脑发热也就签下去了。 最过分的是，两人交往时一起饲养了6只狗狗，男方通报分手时把6只狗狗都留给她一个人！



女方坦言自己的经济能力难以承受6个狗狗的开销，但仍竭尽全力照顾。 至於养到6只那么多的原因，则将在10月2日的节目中公开。

韩国网友看到这消息后纷纷震惊和猜测：「看徐章煇和李寿根的反应，应该不是很有名的偶像」、「确实有男偶像被抓到出道前用app... kk对方连未公开照片都放出来了... 这件事也完全有可能」、「全昭旻也在《Running Man》讲过交往和供养无名男偶像的往事，因为对方出道前没有收入，只好都她花钱」、「如果是知名偶像，应该会直接爆料给记者而非上节目吧」、「养6只狗的人不多吧，粉丝应该知道」、「出道应该没有很久」、「秘密恋爱合约是什么kk拍电视剧吗kkk」、「 超没责任感，究竟是谁？」

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