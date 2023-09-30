【韓網熱帖】16歲妹妹偷刷姊姊銀行卡230萬買簽售！引爆韓網熱議：她怎麼敢？

看完網友分享的妹妹追星故事，韓國網友們氣到罵妹妹不懂事。

韓飯圈追星方式五花八門，大家對「簽售會」一定都不陌生，粉絲們為了能夠提高中簽率看上本命一眼，小則幾張，多則上百、上千張的購買專輯。 theqoo上有網友分享出了妹妹拿自己的銀行卡消費簽售會的故事，還是國中生的16歲妹妹竟然在姊姊毫不知情的情況下刷掉了230萬（韓幣，下同），數額之大驚呆網友。 撰寫者透露因為有朋友要給她匯款，看了帳戶明細才發現自己的卡被刷了160萬及73萬兩筆款項，以致帳戶裡只剩10萬。 她即刻打電話給妹妹，妹妹表示自己「並不知道結帳成功」，又擔心自己坦白的話會被罵，所以一直隱瞞了這件事情。 撰寫者還坦言因為雙親都已不在，所以才會拿自己的卡給妹妹當作零用錢使用，也曾叮囑過對方要節約使用，沒想到最後把錢都花在了簽售上。



這件事情很快就引發了網友們的關注和討論，指責妹妹不爭氣的同時也在質疑簽售會的本質：

1.趕快把卡要回來，零用錢直接給現金，不這樣的話妹妹還會繼續刷卡，16歲也不是小學生而是國中生了，瘋了

2. 而且這筆錢還是花在買專輯上，真的要被氣死了

3. 為什麼簽售會的專輯不能退款？

4. 妹妹居然還敢狡辯說不知道結帳成功，又不是幼稚園小朋友

5. 平時姊姊給的零花錢太多了導致妹妹對錢毫無感覺

6. 16歲一個月有2、30萬的零花錢就已經算很多的了

7. 再這樣下去以後能夠貸款的話甚至會貸款來花，從現在起就要好好糾正她，即使想去簽售會也要自己每個月少存一點錢，存1-2年賺夠了再去

8. 看得我鬱悶死了，姊姊快去換張卡吧，每個月給妹妹轉帳60萬就行

9. 我弟弟因為遊戲花了幾十萬，差點被趕出家門

10. 太不懂事了，居然還敢找藉口

11. 國中生一個月零花錢60萬？ 已經工作的我一個月都花不了60萬

12. 從她每月的零花錢裡扣，一定要讓她吸取教訓。 再這樣縱容下去今後去的可就不僅僅是簽售會了

13. 這種孩子現在不管教以後會去借高利貸的，然後又會因為還不起錢最終落得自殺的地步

14. 以後她可能會貸款去簽售會，一定要減少她的零用錢，或者直接讓她去做兼職生，讓她好好體會一下賺錢有多不容易

15. 這都是姊姊辛辛苦苦賺來的錢，居然敢這麼大手大腳地花錢，而且還是國中生，一定要好好教育她

原文：https://theqoo.net/hot/2946582709?filter_mode=normal

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