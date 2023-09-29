綜藝菜鳥ZB1朴乾旭&金地雄上《認哥》，對朴美善&希澈一片丹心超爆笑

《認識的哥哥》這兩週播出秋夕特輯，而上週除了GFRIEND睿隣（Yerin）「舞台舔牙齦」超爆笑之外，ZEROBASEONE（ZB1）朴乾旭與金地雄新鮮的綜藝表現也相當搞笑。

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ZB1朴乾旭與金地雄登場時，朴美善就掩飾不住喜歡ZB1的心情，金地雄一臉正經地向她展開攻勢：「美善啊，你好漂亮！」讓朴美善新花怒放臉超紅！結果下一秒，金地雄轉攻希澈，面不改色地告白：「我在江原道的時候，就是看著你走到現在的。」「他喜歡我嗎？怎麼辦？他喜歡我怎麼辦？」希澈被金地雄一撩也臉紅、藏不住喜悅。



接下來換朴乾旭出招，朴乾旭說羨慕希澈能坐在朴美善旁邊，但希澈聽了狂吐槽：「只有19歲所以不太擅長說謊啊！這孩子很善良啊！」朴美善也說：「乾旭，我再怎麼喜歡你，也能看出這是謊話啊！」李壽根默默補槍：「對媽媽輩的人……」現場笑成一片，連朴乾旭也笑場！在問出朴乾旭媽媽1976年生後現場更爆炸了，因為朴美善是1967年生，比朴乾旭媽媽大9歲！不過朴乾旭仍一片丹心的向著朴美善，順利成為鄰坐了。



金地雄同樣對希澈一片丹心，但在這之前還是有段插曲，李壽根拱他和朴惠蓮坐一起，朴惠蓮說「算了」、「不喜歡」，但金地雄卻反過來撩朴惠蓮「我就選你」。一個說「我不喜歡你」，一個說「我就喜歡你」，兩人推拉來推拉去，金地雄笑了笑決定先退出：「我是騙你的。」朴惠蓮才認輸想挽回：「我也是騙你的，過來啊！」笑翻全場。



金地雄最後回到了希澈身邊，兩人後來「相認」彼此都是江原道原州出身，希澈說自己原州高工畢業，金地雄回答「我沒考上」，希澈超開心：「成績比我差的人來了──」金地雄想解釋也解釋不了XDDD，不過在實現心願環節時，希澈暖心的救援金地雄呢！金地雄照著希澈模仿李常敏的雷鬼Rap，靈機一動來個「膝蓋舞蹈」挽救場面，「故鄉哥」希澈也上前一起跪舞XDDD，後頭「親親黑手黨」環節，這對男男CP被拱在一起也相當有趣。



朴乾旭與金地雄來訪認哥一看就是「綜藝菜鳥」，一個心虛(?)一個莫名真摯(?)，都像有劇本似的「非得要和某人同坐」，但想不到呈現出來的效果極佳啊！

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