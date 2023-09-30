【韩网热帖】16岁妹妹偷刷姊姊银行卡230万买签售！引爆韩网热议：她怎么敢？

看完网友分享的妹妹追星故事，韩国网友们气到骂妹妹不懂事。

韩饭圈追星方式五花八门，大家对「签售会」一定都不陌生，粉丝们为了能够提高中签率看上本命一眼，小则几张，多则上百、上千张的购买专辑。 theqoo上有网友分享出了妹妹拿自己的银行卡消费签售会的故事，还是国中生的16岁妹妹竟然在姊姊毫不知情的情况下刷掉了230万（韩币，下同），数额之大惊呆网友。 撰写者透露因为有朋友要给她汇款，看了帐户明细才发现自己的卡被刷了160万及73万两笔款项，以致帐户里只剩10万。 她即刻打电话给妹妹，妹妹表示自己「并不知道结帐成功」，又担心自己坦白的话会被骂，所以一直隐瞒了这件事情。 撰写者还坦言因为双亲都已不在，所以才会拿自己的卡给妹妹当作零用钱使用，也曾叮嘱过对方要节约使用，没想到最后把钱都花在了签售上。



这件事情很快就引发了网友们的关注和讨论，指责妹妹不争气的同时也在质疑签售会的本质：

1.赶快把卡要回来，零用钱直接给现金，不这样的话妹妹还会继续刷卡，16岁也不是小学生而是国中生了，疯了

2. 而且这笔钱还是花在买专辑上，真的要被气死了

3. 为什么签售会的专辑不能退款？

4. 妹妹居然还敢狡辩说不知道结帐成功，又不是幼稚园小朋友

5. 平时姊姊给的零花钱太多了导致妹妹对钱毫无感觉

6. 16岁一个月有2、30万的零花钱就已经算很多的了

7. 再这样下去以后能够贷款的话甚至会贷款来花，从现在起就要好好纠正她，即使想去签售会也要自己每个月少存一点钱，存1-2年赚够了再去

8. 看得我郁闷死了，姊姊快去换张卡吧，每个月给妹妹转帐60万就行

9. 我弟弟因为游戏花了几十万，差点被赶出家门

10. 太不懂事了，居然还敢找藉口

11. 国中生一个月零花钱60万？ 已经工作的我一个月都花不了60万

12. 从她每月的零花钱里扣，一定要让她吸取教训。 再这样纵容下去今后去的可就不仅仅是签售会了

13. 这种孩子现在不管教以后会去借高利贷的，然后又会因为还不起钱最终落得自杀的地步

14. 以后她可能会贷款去签售会，一定要减少她的零用钱，或者直接让她去做兼职生，让她好好体会一下赚钱有多不容易

15. 这都是姊姊辛辛苦苦赚来的钱，居然敢这么大手大脚地花钱，而且还是国中生，一定要好好教育她

原文：https://theqoo.net/hot/2946582709?filter_mode=normal

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