結婚10週年紀念不只有「夫妻畫報」還有「家族畫報」！池晟♥李寶英：「從兩人到四人」

不管李寶英說什麼，池晟無條件稱「是」，好溫柔啊…

今年（2023年）迎來結婚10週年紀念的池晟、李寶英，登上時尚雜誌《Allure》10月號。

這對可愛的夫妻檔還一起拍攝「人生四格照」、可愛又甜蜜，每個動作都如此自然、毫不尷尬。

9月27日這天，池晟和李寶英雙雙在個人官方Instagram分享圖片，原來結婚10週年紀念不止有「夫妻畫報」，更有「家族畫報」！兩人均寫下「2023年9月27日，從兩人到四人」的文字，池晟、李寶英和一雙兒女紛紛穿上禮服，氛圍相當溫馨。

在畫報正式公開前，《Allure》就通過社群平臺徵求問題，找來池晟、李寶英開設「戀愛苦惱商談所」。過程中，可以發現不管李寶英說什麼，池晟都會給予肯定的答案。編輯忍不住表示：「感覺你們現在爭論不起來？」池晟笑著回答：「因為她說的都對～」

被問到有沒有過「倦怠期」，他們認為自己從戀愛到結婚是「忙到沒有倦怠期」。因為不斷有事情發生，生完第一胎後，養著、養著就有第二胎。沒有什麼克服、不克服，總之就是很忙碌、集中於共同的生活。至於為什麼決定結婚，李寶英覺得池晟無條件站在自己這邊，而李寶英是給池晟鼓起勇氣活下去的人，給予自己很多幫助。





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