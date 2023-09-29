结婚10周年纪念不只有「夫妻画报」还有「家族画报」！池晟♥李宝英：「从两人到四人」

不管李宝英说什么，池晟无条件称「是」，好温柔啊…

今年（2023年）迎来结婚10周年纪念的池晟、李宝英，登上时尚杂志《Allure》10月号。

这对可爱的夫妻档还一起拍摄「人生四格照」、可爱又甜蜜，每个动作都如此自然、毫不尴尬。

9月27日这天，池晟和李宝英双双在个人官方Instagram分享图片，原来结婚10周年纪念不止有「夫妻画报」，更有「家族画报」！两人均写下「2023年9月27日，从两人到四人」的文字，池晟、李宝英和一双儿女纷纷穿上礼服，氛围相当温馨。

在画报正式公开前，《Allure》就通过社群平台徵求问题，找来池晟、李宝英开设「恋爱苦恼商谈所」。过程中，可以发现不管李宝英说什么，池晟都会给予肯定的答案。编辑忍不住表示：「感觉你们现在争论不起来？」池晟笑著回答：「因为她说的都对～」

被问到有没有过「倦怠期」，他们认为自己从恋爱到结婚是「忙到没有倦怠期」。因为不断有事情发生，生完第一胎后，养著、养著就有第二胎。没有什么克服、不克服，总之就是很忙碌、集中於共同的生活。至於为什么决定结婚，李宝英觉得池晟无条件站在自己这边，而李宝英是给池晟鼓起勇气活下去的人，给予自己很多帮助。





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