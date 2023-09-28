《七人的逃脫》李侑菲：想拋開原有的自己挑戰新角色「韓莫奈」

在狗血人氣電視劇《七人的逃脫》中，好久不見的李侑菲挑戰全新角色。以往她時常在電視劇中展現可愛俏皮的感覺，但本次在新作中她所飾演的韓莫奈一角，為了成為正式的練習生，不惜隱瞞真實年齡，甚至對身邊的人用盡心機，挑戰全新人物設定。

談起李侑菲為何會演出順玉編劇的新作《七人的逃脫》呢？她表示之前曾在《The Penthouse3》中擔任特別演出，而當時她感受到拍攝現場滿滿的活力，拍攝後導演對她說：「感謝妳的表現這麼棒，之後應該會再與妳聯繫。」沒多久後李侑菲果真在《The Penthouse3》拍攝完畢後接到了導演的電話，而她也相當珍惜這次演出的機會。



目前正值30出頭的李侑菲，提到本次出演的角色韓莫奈，她提到自己在20多歲的時候，想要成為一個具有獨特自我風格的演員，不過在活動中覺得，如果表現出與原來的自己完全不一樣的感覺也不錯。在這樣的煩惱之下，她收到了韓莫奈這個角色的提案，所以希望挑戰一下把原有的自己全部拋開，這樣的想法非常強烈，而讓她有了劇中韓莫奈這樣的表現。



在時尚雜誌訪談中李侑菲也提到了，雖然自己的內心滿強悍，但是多少也會有虛弱時，並且容易被其他人的說法所動搖。但她也總是勉勵自己，無論做什麼事情都不要失去自我。李侑菲的精采表現可在SBS每週五與週六晚間播出的《七人的逃脫》中感受。

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